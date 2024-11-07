Unplugged Performance 在 Sema 展会上推出了其 UP.FIT Tesla Model S Plaid 警用巡逻车，成为世界上最快的警用巡逻车。

特斯拉改装商通过其 UP.FIT 部门推出了几款基于特斯拉汽车的新型警车，但这辆车是第一款基于特斯拉顶级性能汽车 Model S Plaid 的警车。

这款突破性的车辆旨在满足急救人员的高性能需求，展示了电动警车的未来——尽管在 2 秒内从 0 加速到 60 英里/小时的速度有点过头了。

UP.FIT Plaid Pursuit 基于特斯拉 Model S Plaid 平台打造，并进行了一系列改进和先进技术，旨在增强高速追捕和交通巡逻操作。该车将交付给洛杉矶县警局赛车运动社区外展计划，彰显了公共服务领域向电动汽车转变的关键性举措。

UP.FIT Plaid Pursuit 模型采用了专为 UP.FIT Tesla 车辆设计的专有电线束，可将定制的前向和后向警告灯集成到前后玻璃中。

UP.FIT 称，与传统的车顶灯条相比，这提高了可见度。此外，侧裙灯和防撞保险杠配备了更多警告灯和集成高频和低频紧急警报器，确保该车完全符合加州第 13 条法规。

为了配合其外观改装，UP.FIT Plaid Pursuit 配备了 Unplugged Performance 的性能升级，包括增强型制动组件和 UP Forged 轻型车轮。这些增强功能不仅提高了耐用性，而且还在追逐场景中提供了出色的操控性。UP 利用其为注重性能的特斯拉车主打造性能套件的经验。

这款电动巡逻车不仅随时待命，而且是传统巡逻车的零排放替代品。UP.FIT Plaid Pursuit 加速迅速，续航里程长达 345 英里，为执法机构的行动提供了强大而可持续的选择。