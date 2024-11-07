小鹏P7+今日正式上市，小鹏P7+长续航Max售价为18.68万元，超长续航Max售价为19.88万元，限定版Max售价为21.88万元，何小鹏表示，上市即交付。随后，官方宣布小鹏P7+上市12分钟大定破10000台。

具体来说，其中长续航Max版，升级后CLTC续航为 615 公里，零百加速时间为6.9秒，超长续航Max 版，升级后CLTC续航为725公里，零百加速时间为5.9秒，限定版Max 首批仅发售500台，升级后CLTC续航为700 公里，零百加速时间为5.9秒。

小鹏P7+是首款能实现续航和能耗持续OTA的车，真正实现了“整车OTA”，在公告申报至今的三个多月时间里，通过不断路测以及技术更新，小鹏P7+的续航OTA至615公里和725公里。据介绍，小鹏P7+可以做到1度电跑10公里的能耗水平，将在行业内树立一个全新的标杆。在这个标准下，小鹏P7+将引领行业进入每公里4分钱时代。

小鹏P7+首发搭载AI鹰眼智驾方案，800万像素摄像头+HDR技术，可识别文字、颜色、动作的捕捉，从而做到既不依赖高精地图，也不依赖激光雷达，就能实现高速+城市智能辅助驾驶。

何小鹏表示，小鹏P7+是全球首款全系标配AI高阶智驾的车，不分Max和Pro，并且不选装、不收费、不订阅。