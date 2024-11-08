猫箱是一款集社交、娱乐、人工智能于一体的 App。这款字节跳动旗下产品由豆包大模型（前云雀大模型）驱动，主打情感陪伴、减压放松。

它不仅是一款聊天工具，更像是一个可以随时随地陪伴你的虚拟好友。短期体验后，往下看我们的体验报告吧。

界面

打开 App 即可看到类似抖音短视频的用户界面，划动即可显示下一个可互动 AI 角色，可以直接在聊天框打字或以语音形式输入。

点击右上角搜索按钮可探索你感兴趣的话题、角色，也有创作活动；下方主菜单的加号是创作选单，你可以用系统提供的模版创作，发布至社区，也可以浏览并使用其他用户创建的角色，可玩性很高。赞过、聊过等历史记录位于主页右下角的选单内。

实话讲，快速一划就能立马和另一位数字人对话，这感觉有点像在微信不断回复不同人的消息。似曾相识中又有些许“怪异”。而且，背景图都是动漫画风，其实你心底里还是知道正在和“假人”聊天。

对话

猫箱 App 通过语音识别和文本生成技术，实现了 AI 角色的实时反馈。在对话中，AI 角色不仅能理解我的话语，还能做出相应的回应（括号里还包含表情、动作等反应），甚至会主动发起话题。这种高度拟人的交互方式，让我感觉自己正在和有想法、有情感的人聊天。

输入框提供快捷括号输入工具，你可以输入自己当下的反应，以实现更真实、好沉浸的对话过程。

另外，你可以自行创作角色或故事，打造更具个性化的聊天体验。学习神器、情绪树洞、哄睡玩偶……丰富度和可玩性都不错。

AI 创作

猫箱里有一个 AI 创作助手，能够创作角色或小说故事。以一问一答形式，有效地缓解了用户不知道从哪着手的状况，你只需提出想法，再根据 AI 的指引，即可顺利完成创作。可以看看我们体验的案例：

总结

这款 App 最大的亮点在于它所塑造的丰富多彩的 AI 角色。每个角色都有着独特的性格和背景故事，让我在与它们对话的过程中，仿佛置身于一个充满想象力的虚拟世界。

当然，猫箱也存在一些不足之处。例如，在长时间的聊天过程中，偶尔会出现一些逻辑不通或者重复的问题。有时候，AI 角色的回答会显得有些机械化，缺乏真正的理解。

总体来说，猫箱 App 是一款非常有潜力的产品。它为我们提供了一个与 AI 互动的新方式。相信随着技术的不断进步，猫箱 App 会变得越来越完善，为我们带来更加精彩的体验。