Rivian宣布与LG Energy Solution （LGES）达成战略供应协议，为其下一代中型电动汽车平台提供动力，为该公司的 R2 中型 SUV 提供支持。根据协议，LG Energy Solution 将在五年内向 Rivian 提供其先进的 4695 圆柱形电池，总计 67GWh。

在生产的第一年内，电池预计将在 LG Energy Solution 位于亚利桑那州的独立工厂生产，并运送至 Rivian 位于伊利诺伊州诺默尔的工厂，用于北美市场的R2 车型，这符合 Rivian 对美国国内制造和 IRA 合规性的关注。

新一代4695圆柱形电池直径为46mm，高度为95mm，被公认为续航里程长、安全性高的电池。其容量是现有2170圆柱形电池的六倍以上。其尺寸更大，能量密度更高，空间效率更高，安全性更高，引起了业界的广泛关注。

凭借丰富的制造经验和广泛的专利组合，LG Energy Solution 在过去 20 年中不断推进其圆柱形电池技术。

与 Rivian 的供应协议预计将进一步加强 LG Energy Solution 在美国市场的地位，以及其通过及时开发和供应有竞争力的电池单元同时拓展新市场来积极应对 IRA 的计划。

鉴于汽车制造商对其 46 系列圆柱形电池的浓厚兴趣，LG Energy Solution 也希望扩大其在这一不断增长的领域的领导地位。

LG Energy Solution 首席执行官 David Kim 表示：“由于当前电动汽车市场的动态特性，越来越多的全球汽车制造商对各种电池形状表现出强烈的偏好。”“Rivian 的 4695 块电池大订单标志着 LG Energy Solution 在圆柱形电池领域扩大客户群方面的一个重要里程碑。”