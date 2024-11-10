宾利汽车今日宣布，将其前瞻性的Beyond100商业战略（现称为 Beyond100+）从 2030 年延长至 2035 年。

宾利还确认，其首款全电动汽车将于 2026 年问世，有望开创一个全新的细分市场，即全球首款真正的豪华城市 SUV。这款车型由宾利位于克鲁的总部设计、开发和生产，将成为未来十年每年推出的新款 PHEV 或 BEV 车型中的第一款，宾利的产品和投资攻势将继续保持强劲，并计划从 2035 年开始只生产全电动汽车。

宾利已经在豪华混合动力汽车领域处于领先地位，因此将通过将 PHEV 车型的生命周期从 2030 年延长至 2035 年，进一步巩固这一地位。

继宾利标志性的 W12 发动机在克鲁生产 20 多年后停产之后，欧陆GT 轿跑车、敞篷车和飞驰车型现独家提供超高性能插电式 V8 混合动力系统。

宾利汽车公司董事长兼首席执行官 Frank-Steffen Walliser 博士表示：“宾利首次提出 Beyond100 战略时距今已有四年，我们适应当今的经济、市场和立法环境，为未来开启重大转型阶段。Beyond100+ 将成为我们的指路明灯，让我们将雄心壮志延伸到 2030 年以后，同时保持我们实现脱碳未来的目标，包括从 2035 年开始只提供全电动汽车，并巩固我们作为英国非凡汽车制造商的声誉，这一声誉已持续一个多世纪。”

Beyond100+ 还经历了对克鲁制造基础设施的根本性改造，并有助于确保宾利在克鲁的下一代产品和同事的未来。

该公司已经在重塑历史悠久的克鲁工厂方面取得了巨大进步，创建了行业领先的经过认证的碳中和设施，现在的重点是打造电动未来的“梦想工厂”。

宾利 105 年辉煌历史上最大的自筹资金场地投资计划继续进行，包括新建最先进的设计中心、涂装车间和纯电动汽车装配线，将一座拥有 85 年历史的场地改造成新时代的电气化工厂，并为下一代数字化、灵活和高价值制造业务树立新标杆。