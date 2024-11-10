瑞典的 Falkenklev Logistik 公司正在利用新型FUSO eCanter将其位于马尔默的城市交通转变为电力驱动。瑞典公司 Falkenklev Logistik AB 正在扩大其电动卡车车队，总共拥有六辆新型 FUSO eCanter 9C18e。这些亮黄色的轻型卡车将专门用于瑞典南部海岸斯科纳地区，特别是马尔默市的 DHL 运输业务，并贴上相应的品牌。Falkenklev Logistik 是DHL的长期合作伙伴。

这些紧凑型 8.55 吨车辆的轴距为 4,750 毫米，最大车身长度为 7.2 米，最多可提供 15 个托盘空间。

Falkenklev Logistik AB 首席执行官 Victor Falkenklev 在描述这些要求时说道：“它们填补了货车和重型送货卡车之间的空白，这正是我们在马尔默市中心为 DHL 寻找的电动日常送货方式。”

这位企业家完全相信 FUSO eCanter 非常适合他的预期用途，因此在未进行任何试驾甚至未在经销商处看到车辆的情况下就订购了车辆。这些路线大约有 20 到 30 个站点用于送货和收货，平均长度不到 20 公里，非常适合使用纯电动汽车。

与柴油车相比，柴油车在走走停停的交通中持续使用时效率不高。新款 eCanter 配备 M 尺寸电池组，由两块电池组成，续航里程可达 140 公里，因此是理想的选择。

为了在马尔默使用，自 2024 年初以来一直在马尔默地区设有代表处的总进口商 Veho Bil Sverige AB 根据客户的要求在新款 eCanter 的入口处配备了一个额外的台阶。

尽管 FUSO eCanter 的驾驶室入口高度本来就很低，但增加的台阶旨在让驾驶员在从大型卡车换到 eCanter 并习惯于使用入口台阶时有熟悉的感觉。Veho 还为车辆配备了车顶扰流板和侧风导流板。这对效率有积极影响，并在视觉上使驾驶室与箱式车身协调一致。马尔默 Veho import AB 的销售代表 Marcus Sjöberg 很自豪能够支持 Falkenklev Logistik 的转型，并为正式交接准备了详细的驾驶员培训计划。