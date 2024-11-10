力拓正在与中国国家电力投资集团公司 (SPIC) 合作，在蒙古奥尤陶勒盖铜矿展示电池更换电动运输卡车技术。电池更换技术允许电动汽车快速将没电的电池组换成充满电的电池组，而无需在静态充电站为汽车充电。该技术已应用于中国各地采矿作业的自卸卡车，此次合作将使力拓能够在其其中一个作业场所展示完整的电池电动卡车和充电生态系统。

这个为期两年的项目将在奥尤陶勒盖金矿地上作业的非生产活动中展示 8 辆采矿自卸卡车（有效载荷 91 吨）、13 块电池（800kWh）以及一个机器人电池更换和充电站。

力拓在全球运营着约 700 辆自卸卡车，其中 100 辆为小型或中型卡车（有效载荷 100 – 200 吨）。

力拓和奥尤陶勒盖的技术专家与 SPIC 和卡车制造商 Tolly 密切合作，调整设备设计以符合力拓的电气和卡车安全要求。卡车将执行尾矿坝修复工作和表土搬运，并由奥尤陶勒盖人员操作和维护。

根据所执行的工作，每块电池预计可使用长达 8 小时，电池更换过程大约需要 7 分钟，通过最大限度地减少充电停机时间，可以提高设备的使用率。第一辆卡车将于今年抵达奥尤陶勒盖，其余七辆卡车以及电池更换和充电基础设施将于 2025 年中期投入使用。

力拓的目标是到2050年实现范围一和范围二的净零排放，并相信中国的创新和技术可以在实现这一目标的过程中发挥重要作用。