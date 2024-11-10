北美最大的交通网络之一Lyft与领先的自动驾驶技术及高级驾驶辅助系统 (ADAS) 提供商 Mobileye 宣布建立联盟计划，旨在促进行业领先的车队运营商广泛实现自动驾驶汽车服务的商业化。Mobileye 利用自动驾驶人工智能领域的最新进展，为专用汽车制造商生态系统提供 AV 技术，这些制造商将 Mobileye 的 AV 技术集成到 AV 车辆中，供车队运营商和运输服务提供商购买。

Lyft 和 Mobileye 的联盟旨在利用 Lyft 每年 4000 万乘客的网络和作为北美领先交通网络的卓越声誉，为基于 Mobileye Drive 的 AV 车队提供无缝的需求平台。

目标是让未来的 AV 运营商能够在北美各个大都市地区部署和管理大规模车队，从汽车制造商那里购买配备 Mobileye Drive 的“Lyft-ready”车辆，了解 Lyft 的乘客需求并优化其车队的利用率和盈利能力。

两家公司还计划利用 Mobileye 新的云端 AV 需求技术，该技术将配备 Mobileye Drive 的车辆与 AV 车队运营商连接起来。通过 Mobileye 的交钥匙 AV 生态系统和 Lyft 的 AV 合作伙伴 API 套件，AV 车队有望实现盈利，让 Lyft 用户能够更快、更广泛地使用 AV。

此次合作计划标志着 Mobileye 实现为全球乘客提供自动驾驶出行服务的宏伟目标又迈出了一步。Mobileye 与交通网络提供商、车辆运营商和车辆制造商合作，为欧洲和北美的各种出行即服务项目提供了自动驾驶技术。目前，德国、挪威、克罗地亚和美国的多家出行运营商正在试运行配备 Mobileye Drive 的车辆。

Lyft首席执行官 David Risher 表示：“Mobileye 的全栈技术是让自动驾驶车队为 Lyft 做好准备的重要组成部分。随着我们为每年 4000 万名乘客提供更多自动驾驶汽车，我们正专注于构建一个平台，让车队所有者能够自豪地使用他们的资产。我们欢迎 Mobileye 成为我们迈向自动驾驶未来的重要战略合作伙伴。”

Mobileye总裁兼首席执行官 Amnon Shashua 教授表示：“与领先的移动服务提供商和运营商合作是实现自动驾驶移动服务的重要步骤。Lyft 在北美每年有 4000 万名乘客，Mobileye Drive 的加入将使我们的 AV 客户能够通过自动驾驶服务进入新的市场和地区，并通过可持续的业务提供该技术的优势。”