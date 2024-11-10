科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.11.04-2024.11.10）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

自21年谷歌、淡马锡、贝恩三家机构在其东南亚数字经济报告针对东南亚地区首次提及“数字十年”（Digital Decade，即21年至30年）以来，东南亚已经走过了四个年头。

到今年底，东南亚数字经济GMV规模有望从21年的1610亿美元（预计）增长到2630亿美元，实现63%的增长。而如果把时间线再往前延伸一些：以20年为例，该地区当下的数字经济GMV已经实现了翻倍，“仅仅”用了不过5年时间。

这样的变化离不开当地互联网/移动互联网生态的飞速发展——无论是智能手机的进一步普及（有数据指出，亚洲近8成的电商零售是通过手机达成的）还是在疫情三年下用户不断转向线上的消费习惯，在超4亿网民的推动下（对比之下，东南亚总人口数目前约为6.97亿），作为数字经济作为直观的体现，今年，东南亚电商产业的总GMV来到了1590亿美元。而这一数字在20年和21年时分别为740亿美元和1200亿美元。

此前，该报告曾预测，在当地消费者和商家行为的持续转变下，再加上投资者对该地区的强烈信心，到2030年，这一地区的数字经济有望达到1万亿美元规模。当然，无论最终是否能够达成这一数额，随着这一时间阶段的不断临近，不难预见，在朝向数字十年的剧本中，东南亚必将会为外界带来更多值得期待的地方。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

继iPhone 16之后，印尼又在当地禁售Google Pixel手机：据外媒报道，继iPhone 16之后，印尼已于近期在当地禁止了Pixel手机的销售。媒体称，此举是印尼当局认为， 谷歌未能满足该国的相关要求。

作为背景，目前，在印尼，智能手机和平板电脑制造商必须满足最高40%的本地化供应件的要求（具体取决于其在印尼的业务规模，谷歌并未能满足该要求）。同时，企业也可以通过在印尼生产设备、开发固件或投资创新的方式来满足这一要求。

为求解除销售禁令，苹果提议在印尼投资近 1000 万美元：据媒体指出，彭博社援引知情人士的话称，苹果已提议投资近 1000 万美元在印尼生产更多产品，以期解除该国于近期颁布的针对 iPhone 16 系列在当地的销售禁令。

知情人士表示，该计划涉及苹果与供应商合作，在雅加达东南部的万隆投资一家工厂。该工厂将生产苹果设备的零组件及配件等产品。

阿维塔泰国首店开业，完成阿维塔 11 首批 100+ 用户交付：阿维塔汽车官方今日宣布其泰国首家展厅正式开业，同时阿维塔 11 已完成首批 100+ 用户的交付。

今年 9 月，阿维塔在泰国正式推出了阿维塔 11 右舵版，标准续航版 2099000 泰铢（当前约 44.3 万元人民币），长续航版本 2299000 泰铢（当前约 48.6 万元人民币）。

新加坡即将上线刷掌支付：腾讯、Visa 宣布将刷掌技术引入国际支付市场：根据腾讯官方新闻稿，在今日举行的第九届新加坡金融科技节期间，腾讯正式发布了刷掌技术的出海计划，并宣布与 Visa 合作，将刷掌技术引入国际支付市场，首站将落地新加坡。

机构：移动商务将在明年为菲律宾数字商务市场提供111亿美元份额：据金融方案提供商UnaCash日前发布的一份报告指出，到25年，菲律宾移动商务（m-commerce，即通过智能手机、智能手表或平板电脑等无线设备进行的在线交易）领域将为当地数字商务市场提供25.9%的份额，从今年的预计92亿美元增长至111亿美元。

上市三月，哪吒 X 汽车获 10 月泰国纯电 SUV 上牌第一：据哪吒汽车援引泰国交通运输部消息，哪吒 X 斩获 10 月泰国市场纯电 SUV 上牌量第一名。哪吒 X 系哪吒汽车的全球化车型，已经在全球 7 个国家销售，进入泰国刚满 3 个月。同时，哪吒汽车凭 2 款车型和 1122 台的上牌量，位居泰国新能源乘用车上牌量第二名。

投融资

金融科技服务提供商Capital C获得七位数融资：据悉，总部位于新加坡的金融科技服务提供商Capital C Corporation近期在Pre-A轮融资中从 Phillip Private Equity、Azure Capital等处获得了共计七位数的资金。

Capital C在一份声明中表示，此次战略融资将用于扩大 Capital C 在东南亚新市场的扩张并开发一款超级应用，从而扩大当地个人和小型企业的信贷渠道。

观点&观察

“数字十年”第四年， 当“盈利”成为东南亚的下一个关键词：随着时间的指针不断向年底转动，作为对即将过去的2024的总结与展望，日前，谷歌、淡马锡、贝恩三家机构也联手为我们带来了今年份的《东南亚数字经济报告》（e-Conomy SEA 2024）。根据报告，今年，东南亚数字经济GMV规模预计将达到2630亿美元，较上年（即2023）的2280亿美元增长15%。

访谈

投资越南｜Ascend Vietnam Ventures：不要只着眼于在越南取得成功：不同于当下认为越南科技生态相对封闭的外界看法，在越南风投机构Ascend Vietnam Ventures（AVV）看来，越南初创企业正在展现出日益扩张的影响力，并不断把目光投向全球。

AVV联合创始人兼普通合伙人Binh Tran向动点国际（TNGlobal）讲到，尽管许多越南初创企业仍专注于国内市场，但AVV也在越来越多地看到，越南创始人们正在把目光放得更远、面向世界，将业务扩展到这片土地之外。