Stellantis NV 和英飞凌科技宣布，双方将共同致力于 Stellantis 电动汽车的电源架构，以支持 Stellantis 为所有人提供清洁、安全且经济实惠的出行方式的目标。为了实现这一目标，两家公司签署了主要供应和产能协议，这些协议将作为计划中的合作开发下一代电源架构的基础，其中包括：

– 英飞凌的 PROFET 智能电源开关，将取代传统保险丝，减少布线，使 Stellantis 成为首批实施智能电网管理的汽车制造商之一。

– 碳化硅 (SiC) 半导体，将支持 Stellantis 标准化其电源模块，提高电动汽车的性能和效率，同时降低成本。

– AURIX 微控制器，针对第一代 STLA Brain 分区架构。

Stellantis 和英飞凌还正在扩大合作，建立联合电源实验室，定义支持 Stellantis 软件定义汽车的下一代可扩展智能电源架构。

凭借位于马来西亚居林的全球最具成本竞争力的 SiC 晶圆厂、即将在德国德累斯顿建成的 300 毫米“智能功率晶圆厂”，以及与台积电及其合作伙伴 (ESMC) 的合资企业以及与代工合作伙伴达成的供应协议，英飞凌已准备好充分满足市场对汽车半导体解决方案的需求。根据市场研究公司 TechInsights 的数据，英飞凌是全球第一大汽车微控制器供应商，在全球汽车微控制器市场的份额约为 29%。