彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》通讯中表示，苹果的第二代 Vision Pro 有望于 2025 年秋季至 2026 年春季期间上市。这一时间基本符合先前的市场预测。

上周，供应链分析师郭明錤指出，苹果已大幅推迟了推出低价 Apple Vision 的计划，转而专注于 2025 年发布的第二代 Vision Pro。郭明錤称，低价 Apple Vision 的推出时间已被推迟到 2027 年以后。

据悉，第二代 Vision Pro 将从首代使用的 M2 芯片升级至即将推出的 M5 芯片，从而带来巨大的性能提升。苹果在发布首款 Vision Pro 时采用了当时最新的 M2 芯片，但随着 M3 和 M4 芯片迅速问世，售价高达 29999 元的 Vision Pro 搭载的芯片显得略有过时。预计第二代 Vision Pro 应该会和首批搭载 M5 的 Mac 电脑在差不多同一时间获得 M5，以避免类似的问题。

外观方面，古尔曼表示，苹果 Vision Pro 2 极有可能与当前一代的苹果 Vision Pro 外观大致相同，他称：“苹果正在为其 Vision 产品线构思几个创意，但至少有一个版本的第二代 Vision Pro——假设它会发布——看起来几乎与当前设计完全相同。重大变化在内部，包括处理器升级。”

苹果近期在 visionOS 2.2 中推出了新的 Mac 扩展屏选项，包括宽屏和超宽屏显示，古尔曼称 Mac 超宽屏是 Vision Pro 的第一个真正的杀手级应用。苹果必须在软件方面增加更多吸引人的功能，以保持 Vision Pro 在市场中的竞争力。