OpenAI 押注的 1X 公司秀出了旗下人形机器人 Neo Beta 的新技能——烹饪。

Neo 和网红厨师 Nick DiGiovanni 进行了一场家庭烹饪对决，比赛做出完美的五分熟牛排。Nick 是 MasterChef （《厨艺大师》/《厨神当道》）史上最年轻的决赛选手，其 YouTube 频道目前有 2120 万粉丝。MasterChef 是美国规格最大、参赛者类型和数量最丰富的烹饪真人秀节目。

官方表示，原本会误以为 Neo Beta 会“搞砸”至少一块牛排，毕竟对它来说，这还是新学的技能。为保险起见，工作人员还事先准备了几块备用牛排。结果 NEO Beta 一次成功，1X 团队和 Nick 最后得以享用额外的牛排。

NEO Beta 的所有动作通过 1X 的 VR Teleoperation App 在 Meta Quest 上进行控制，台词由人工触发。据介绍，虽然其拥有通过 GPT-4o 完成实时对话的能力，但为了符合“节目效果”，工作人员还是选择了“受控”的交流形式。

NEO Beta 从调味到翻转牛排都能独立完成，但需要帮助开火。尽管 NEO Beta 和 Nick 合作完成了一道餐点，但烹饪功能不会立刻开放给第一批用户。1X 表示，希望 NEO 先积累安全任务的经验，再承担涉及锋利或高温的操作。

据财联社报道，Neo 机器人身高约 1.65m，体重约 30kg，步行速度约 1.12m/s，手部有 20 个自由度，能举起超过自己体重两倍的 70kg 的重量、携带最多 20kg 重的物体。其运行时间较短，仅 2-4 个小时。