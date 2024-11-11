陆上交通领域，自动驾驶已经百花齐放，很多公司也在RoboTaxi 上加大了技术投入。而在水上交通领域，实现自动驾驶，还蕴含着巨大的机遇。

传统航运业一直以来依赖人力操作和经验判断，但水上无人驾驶技术的赋能正在打破这一局面。安装了智能系统的船舶能够实现更加精准的航线规划和航行控制，大大提高了运输效率和安全性，通过其他智能化应用模块，可以实时监测天气、海况等信息，自动调整航行速度和路线，避免潜在的风险。此外，无人驾驶技术还能够降低人力成本，减少人为失误导致的事故，为航运业带来了全新的发展机遇。

这次，动点科技采访了欧卡智舶CTO程宇威，让他谈谈水上智能交通的产品打造，以及如何利用 AI 来实现智能水上交通。当然，还包括了一些出海的干货知识。

一、产品开发与AI的应用

欧卡智舶如何利用AI技术进行产品开发？具体应用在哪些方面？

欧卡智舶CTO程宇威：首先在于边缘计算与实时处理，我们使用了Jetson Orin系列GPU进行船载边缘计算，并且实时处理多种传感器数据（相机、激光雷达、毫米波雷达等），最后是利用TensorRT进行AI模型边缘推理，将推理时间优化至20ms。

第二点，AI引擎与数据处理方面，我们构建了水面自动驾驶数据AI引擎。利用V100 GPU处理了数千万条积累数据，并且还在不断增加，我们形成了数据全流程高效闭环，持续优化技术迭代。最后应用在我们的核心系统开发上面，包括我们的自研核心硬件模块和软件平台、开发水面自动驾驶算法，使用AI技术帮助我们实现水面场景全方位感知和自主决策。

在智能船舶系统中，AI技术如何提升自主航行和避障能力？

欧卡智舶CTO程宇威（为了阅读方便，以下内容回答部分均为程宇威表述）：AI技术应用在三个方面，第一是我们的环境感知系统；通过多传感器融合，包括相机、激光雷达、毫米波雷达、惯导、GPS，实现复杂水面环境的感知，使用CUDA进行点云数据并行处理，可以更好地应对水浪摇晃、桥下复杂通航区域、水面信号反射等挑战。

第二是自主决策能力，AI技术可以帮助无人船实现路径规划和自适应控制，并且在信号遮挡等不同工况下实现精准自主定位，在多变的环境中可以根据环境感知的结果进行实施路径规划调整，更加智慧化。

第三方面是对于整体算法性能的优化，通过TensorRT优化模型推理速度，并且利用GPU并行计算提升数据处理效率，全面保证系统实时性和可靠性。通过以上三方面的技术赋能大大提高了自主航行和避障能力。

稳定高效的算力在欧卡智舶的快速成长中扮演了怎样的角色？

在选择NVIDIA的产品生态来提供支持后，欧卡智舶公司充分利用了NVIDIA GPU和软件解决方案的多样性和强大性能，以满足其无人船技术需求，并提供稳定高效的计算能力。在具体业务环节中，NVIDIA的计算平台发挥了重要作用。例如，通过NVIDIA Jetson Orin Nano 和 Jetson Orin NX，无人船能够实时处理传感器数据，实现自主导航和操作；通过NVIDIA CUDA，提高了数据处理速度，保证了无人船自主系统的实时性；通过NVIDIA V100，加快了AI模型的训练速度，提高了模型的精度和鲁棒性；通过NVIDIA TensorRT，缩短了AI模型的推理时间，提升了无人船感知系统的实时性。

在效用方面，NVIDIA的计算平台为欧卡智舶带来了显著的优势。例如，在效率提升方面，通过CUDA加速，数据处理速度得到显著提升，从而提高了无人船的运行效率；在时间节省方面，通过TensorRT推理框架，AI模型的推理时间缩短至20ms，大大提高了无人船的响应速度；在技术优势的构建方面，通过NVIDIA V100的高性能算力，AI模型具备更高的精度和鲁棒性，从而提高了无人船的算法精度。

智舶无人驾驶系统的核心技术和功能是什么？与传统船舶系统相比，有何优势？

欧卡智舶CTO程宇威表示公司融合前沿科技与高效智能，聚焦在水面无人驾驶技术，依托自主研发的水面无人驾驶“智舶”系统，先后获得近了百余项专利以及中国船级社首个无人艇感知和自主航行系统产品型式认可证，也是国内唯一获得CCS这可能跟国船级社认证的无人驾驶系统。

欧卡智舶针对航运、水上休闲、水面作业等全水域场景目前已推出智舶系统(ORCA-APAS)综合解决方案，包含船舶辅助驾驶系统、船舶高级辅助驾驶系统和无人艇智能航行系统三大子系统，全面满足不同客户的智能航行需求。

第一款系统为船舶辅助驾驶系统，我们通过自研的水面自动驾驶控制器结合环境感知系统，实现增强感知、360环视影像和碰撞预警等功能，可在夜晚、雨雾天气中，以及靠离泊、航行等场景下为驾驶员提供全方位智能辅助，显著降低人为操作失误风险，提升航行安全性。

第二款系统是船舶高级辅助驾驶系统，进一步让驾驶变得简单便捷。其中的自主航行、自主避障、自主靠离泊、动力定位等高级功能实现了全过程自主，使用方无需专业培训即可轻松掌控，让船舶驾驶更加智能、安全、惬意。

第三款无人艇智能航行系统，支持远程遥控、全自主航行、协同编队等模式，其中，全自主航行模式包括自主航行、自主避障、自动返航、动力定位。该系统可应用于水文监测、海洋调查、特种应用等领域，大幅提升无人艇作业效率。

二、市场应用与实际案例

欧卡智舶在中国市场有哪些成功的应用案例？能否分享具体的项目和成果？

清洁船系列：欧卡智舶中标2024年8月姑苏古城片区河道保洁(蓝藻打捞)管理服务项目，该项目配备的高效率无人驾驶清洁船——智多清15艘，服务水域面积200万平方米，采用无人驾驶清洁和传统人力的方式覆盖全域，并且针对现场河道的宽窄情况，为无人船定制延伸臂，采用多种驾驶方式，确保无人船安全和使用便捷。

智能游船系列：欧卡智舶以客户为本，深挖水域人文背景，个性化打造，拒绝流水线模式，杜绝审美疲劳，成熟运营模式，快速回本，打造智能滨水经济典范。武汉东湖智慧文旅示范区于2023年6月正式对游客开放，运行时间已超1年。国庆期间，综合营业额超15万。欧卡智舶以贴合西安古韵的方式，打造永宁门滨水经济示范区。护城河智能游船广受游客欢迎。国庆假期智慧滨水文旅项目总营业额超20万元，其中，西南城角、永宁门分别实现营收10万+，高峰期日均营业额超2万。

西安昆明池是西安最大的人工湖，智能游船10月1日开启试运营，截止10月7日，接待游客量两千余人次，营业额近10万。山西晋阳湖，欧卡智舶联合太原国投集团、山西铭创商业，三方联合发布“太原首个水上自动驾驶场景”，项目于9月底正式运营，国庆期间接待量游客超千人，日均收入过万。

这些案例对行业的影响和推动作用如何？

欧卡智舶CTO程宇威表示欧卡智舶作为我国民用无人船独角兽企业，专注于水面自动驾驶技术、无人船整船产品的研究，其水面无人驾驶技术处于全球赛道领先位置。率先以水面环卫及运维作为水面无人驾驶的落地切入点迅速发展，让水域环卫高危工作向着智慧化、无人化方向发展，降本增效，保护作业人员安全。第二大系列滨水智慧文旅智能游船的自主航行、自主避障、动力定位和自动靠离泊技术，全方位提供了超越人工驾驶的乘坐体验让驾驶变得更加省心、高效。

最后我们针对航运、水上休闲、水面作业等全水域场景目前已推出智舶系统(ORCA-APAS)综合解决方案，包含船舶辅助驾驶系统、船舶高级辅助驾驶系统和无人艇智能航行系统三大子系统，全面满足不同客户的智能航行需求。

三、海外扩展与市场规划

欧卡智舶在海外市场的扩展策略是什么？目前在国际市场上有哪些布局？

以发展地区经销商为核心，提供地区行业终端客户高质量的交付运营，建立品牌国际形象，打造全球水上无人驾驶示范区；目前已在北美，GCC国家，APEC地区形成渠道经销网络搭建；

欧卡智舶全球业务基于水面无人驾驶平台，提供标准的清洁解决方案，同时面向不同行业客户开放二次开发平台以延展应用场景；本地服务通过体系化培训流程和健全的响应机制，充分赋能经销商合作伙伴，为一线业主提供良好的服务保障。

欧卡智舶在海外业务中有哪些成功的案例？这些案例对公司的国际化发展有何启示？

欧卡智舶作为国内水域清洁代表企业，其无人清洁船早已在英国部署。2023年8月，欧卡无人驾驶清洁船还作为英国公益组织发起的“Treasure Your River”活动的一部分，在泰晤士河、雅芳、福斯、默西等河流中航行，去收集远离河岸、难以通过人工手段清理的塑料漂浮垃圾。

我们也深度研究海外水域清洁现状，针对海外水系发达、滨水带城市多样化、水域污染严重、清洁成本巨大等情况，以实际清洁需求为基，以水面无人驾驶技术为本，思考海外客户需求并实际解决问题。相信随着科技不断进步和应用场景不断扩大，欧卡智舶将会面向全球，成为未来水域环保行业中重要一员。

四、对未来水上交通的展望和愿景

欧卡智舶如何看待未来水上交通的自动驾驶发展趋势？有哪些预期和展望？

我国的无人驾驶技术目前已经具备大型建设、交通运输和水上运维体系的出海和落地能力。欧卡智舶在智慧水域商业的打造，到环保、运维技术的拓展，无人驾驶技术从新能源汽车的载体正拓展至全球化出海的竞赛，不同的法规、习惯、文化传统和基础水平都对无人驾驶技术的应用进步提出了更高挑战。

实现水上交通自动系统的通勤化需要哪些技术和政策支持？

新兴技术的不断涌现为水上交通通勤带来了新的希望，首先人工智能与机器学习，能够对船舶的运行数据进行深度分析，优化航行路线和节能减排。其次5G 通信技术，可以提供更低延迟、更高带宽的通信支持，提升船舶与岸基的交互效率，以及新能源技术，如氢燃料电池、电动推进等，为船舶提供更清洁、高效的动力。

加大对基础设施建设的投入，建设智能化的港口和航道设施，为自动船舶提供良好的运行环境。给予税收优惠和补贴，降低企业和用户的成本，提高市场接受度。加强人才培养和引进，为行业发展提供充足的技术和管理人才。

当然，城市河流是天然的公共空间，欧卡智舶从C端体验出发，将水域打造为具有归属感的“情感认同纽带”。智能游船不仅是水面交通工具，而是水上超级商业载体，水上餐饮、 KTV、棋牌室、酒店……打破传统水面游览认知，力求带给消费者超出票价的游玩体验，避免打卡一轮游。而水面作业，通常例如海洋勘探、渔业捕捞等，往往面临着恶劣的环境和高风险。水上无人驾驶技术的应用使得这些作业更加高效和安全，无人驾驶的勘探船可以深入到更广阔的海域，收集更准确的数据；无人驾驶的捕捞船能够根据鱼群的分布和活动规律进行精准捕捞，提高捕捞效率的同时也有助于保护海洋生态。

谈到对未来的愿景，欧卡智舶CTO程宇威表示，现在正处在人工智能快速发展的时期，大家能看到该技术在天空和陆地逐步落地，希望欧卡智舶可以在水面无人驾驶领域进行多维度赋能，励志成为民用无人船独角兽企业。智能水上交通产品可应用于水面工作场景，保障人力安全、完成复杂工作；同时也可应用于水面娱乐、交通等场景，市场广阔，潜力巨大，但鲜有公司投入其中，也没有好的产品爆发性成长，这是一个机遇。