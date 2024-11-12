2024年11月15日，第二十二届广州国际汽车展览会（以下简称“广州车展”）将盛大开幕。作为国内最后一个A级车展，广州车展吸引了众多汽车制造商的目光，各大厂商纷纷加紧步伐，推出新车型，以期在岁末年初的市场竞争中占得先机。随着消费者对汽车品质和技术要求的不断提高，车企们意识到，只有通过创新和高品质的产品，才能在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。

在中国这个全球最大的汽车市场，消费者的选择日益多样化，品牌忠诚度也在逐渐降低。各大厂商面临着巨大的压力，必须在短时间内推出符合市场需求的新车，以满足消费者对智能化、环保和安全性的期待。因此，广州车展不仅是展示新车的舞台，更是各大品牌展示其研发实力和市场敏锐度的重要机会。新车的发布不仅关乎销量，更是品牌形象和市场地位的体现。

方程豹豹8

方程豹品牌旗下全新中大型SUV——豹8即将上市，并在广州车展亮相。豹8继续沿用“未来星舰美学”，整体营造出较强的硬派越野车效果，提供6/7座两种布局，其中六座版后排采用独立座椅设计，配备电动调节座椅，提供通风、加热、按摩等功能。

小米SU7 Ultra量产版

量产版保留原型车的双V8s+V6s三电机系统，赛道版电池、热管理系统等核心技术能力，预售价格81.49万元，计划明年3月上市。在SU7的基础上，SU7 Ultra量产版得到再一次的性能升级，无论造型还是性能更接近于一辆超跑。

腾势Z9

延续Z9 GT的设计理念，气场十足。尺寸方面，长宽高分别为5220×1990×1500（1518）mm，轴距为3125mm。动力系统部分，拥有纯电和插电混动两个版本供消费者选择，其中纯电版搭载三电机，最大功率为前电机230kW、后双电机480kW。插电混动版由2.0T涡轮增压发动机+电动机组成，综合续航可超过1100km。

小鹏P7+

P7+最大的卖点就是智驾，新车首搭AI鹰眼视觉方案，不再区分Pro版和 Max版，将全系标配图灵AI高阶智驾(NGP)，覆盖城区和高速两大场景，不需选装、订阅、付费，交付即支持在全国大部分公共道路使用的智能驾驶。

广汽传祺S7

广汽传祺将在广州车展上亮相一款全新SUV，新车定名S7，采用全新设计语言并首发搭载第三代混动技术。

腾势N9

腾势品牌旗下全新大型SUV——腾势N9采用最新的家族风格，大量平直的线条进一步提升辨识度。动力方面，该车将配备三电机四驱，纯电与插混2种动力。

坦克500 Hi4-Z

坦克500 Hi4-Z将会在本届车展首发，最大变化在于搭载全新的越野平台Hi4-Z。据悉，该平台是采用解耦四驱结构的插电混动平台。

奔驰电动G

G级越野车家族首款纯电量产越野车震撼来袭，承袭家族传统越野三件套：电动虚拟差速锁、电动低速越野挡功能和非承载式车身；凭借强悍智能电驱系统打造“新越野三件套”： “off-road crawl”智能越野爬行模式-上下坡时，实现“定速巡航”、“G-STEERING”转向功能-大大减少转弯半径、“G-TURN”调头功能-原地掉头，轻松脱困，将越野出行能力提升至全新高度；更拥有432千瓦、1,164牛·米的磅礴动力，百公里加速仅需4.9秒，容量为122千瓦·时的电池组，可实现571公里（CLTC工况）的综合续航。

昊铂HL

昊铂品牌旗下豪华智能旗舰SUV昊铂HL将全球首发亮相。昊铂HL采用陆地游艇设计理念，前脸采用立体水晶灯柱，配合万顷波光智能交互灯语，造型设计极具辨识度。

AION UT

埃安品牌将在广州车展发布第三款全球战略车型AION UT。作为一款A级车，AION UT轴距超2750mm，车身尺寸4270mm x1850mm x 1575mm，在车内空间、安全配置、智能配置上具备超越同级的领先优势。

比亚迪夏

比亚迪夏内饰科技将于本月广州国际车展全球首发。新车继续采用“龙颜”设计风格，前脸镀铬条上印上全新“夏”字标。

领克Z20

领克Z20此前已于米兰首发，本次广州车展上是首次在国内亮相。延续领克THE NEXT DAY设计语言。具备4.5C快充技术，新车计划年内上市销售。

红旗国雅

国雅上市预示红旗金葵花国宾车队阵容再添悍将。国宾车队是红旗金葵花基于独有的品牌历史资产所构建的产品布局战略，目前已包含国耀、国礼、国悦等重磅产品，分别覆盖鼎级SUV、鼎级轿车、鼎级商务多个应用场景。

iCAR V23

iCAR V23将在广州车展预售，预计价格大概在小十万左右。新车尺寸小于iCAR03，但走精品路线，可玩性丰富，可选装外观套件，有越野能力，提供单双电机动力，纯电续航400/500km。

全新BJ40魔核电驱版

全新BJ40魔核电驱版将于广州车展期间正式开启预售，动力方面，新车将搭载1.5T涡轮增压发动机配合增程式混合动力系统，发动机最大功率138kW。电池为镍钴锰三元锂电池。

铂智3X

广汽丰田将全面展示智电转型的最新成果，同时发布铂智品牌全新智能纯电SUV铂智3X。作为广汽丰田合资2.0时代的最新力作，铂智3X在合资品牌中率先搭载L2++级一段式端到端高阶智驾，一步挺进国内智驾头部阵营。

总结：

在新阶段的汽车市场竞争中，打造极佳的产品已成为每个车企的必修课。随着技术的不断进步和消费者需求的变化，车企必须不断创新，提升产品的核心竞争力。无论是电动化、智能化，还是安全性和舒适性，只有在这些方面做到极致，才能赢得消费者的青睐。广州车展将成为各大厂商展示其最新成果的重要平台，期待在这个展会上，看到更多引领未来的汽车产品。