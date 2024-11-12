本次车展，广汽集团旗下五大品牌将发布五款全新车型！广汽传祺首款高阶智驾车型、大五座智驾新能源SUV——S7将全球首发；此外，传祺华为联合创“新”计划首个落地成果——“1 Concept”概念车将来到广州车展；全球首款搭载4C超级快充技术的插混MPV E9超级快充版也将在15日正式交付全球首位车主——知名企业家王石。

传祺S7

埃安品牌将在广州车展发布第三款全球战略车型AION UT。作为一款A级车，AION UT轴距超2750mm，车身尺寸4270mm x1850mm x 1575mm，在车内空间、安全配置、智能配置上具备超越同级的领先优势。

AION UT

昊铂品牌旗下豪华智能旗舰SUV昊铂HL将全球首发亮相。昊铂HL采用陆地游艇设计理念，前脸采用立体水晶灯柱，配合万顷波光智能交互灯语，造型设计极具辨识度。外观线条流畅而富有力量感，勾勒出极具动感的车身轮廓，有蓄势待发的速度感与力量美感，车尾部分线条简洁优雅，气场满满！

昊铂 HL

广汽本田将发布全新纯电品牌烨P，以电动新驾趣回应新时代用户的驾驶热爱。同时推出全新一代智能高效纯电专属平台Architecture W。烨P品牌首款车型烨P7量产版首次亮相，计划明年上半年正式上市。全新电动车工厂也于年底正式投产。未来三年，基于W架构，广汽本田将推出3款以上电动车，涵盖中高级轿车和大型SUV。

广汽本田 烨P7

广汽丰田将全面展示智电转型的最新成果，同时发布铂智品牌全新智能纯电SUV铂智3X。作为广汽丰田合资2.0时代的最新力作，铂智3X在合资品牌中率先搭载L2++级一段式端到端高阶智驾，一步挺进国内智驾头部阵营。同时，铂智品牌下一款纯电C级车“舒享空间”，以及搭载“中国舱”完成智能焕新的三大旗舰车型也将在车展上和观众见面。

铂智3X