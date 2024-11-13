据亚马逊全球开店（Amazon Global Selling）日前发布的一份报告指出，到2028年，东盟六国（新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼、菲律宾）的B2C电商出口收入预计将达到304亿美元。

报告称，如果按照当前阶段的电商采用程度和出口规模统计，自23年开始，六国将以10%的复合年增长率增长，而这将高于未来五年内的全球电商市场的增速。

根据报告，届时，中小微企业将为B2C电商出口收入提供48%的份额。作为对比，23年期间，东盟六国间的B2C电商出口收入189亿美元，而中小微企业占据了38%的份额。

从地域方面来看，报告表示，去年，马来西亚以46亿美元的收入领先东盟其他国家；越南和印尼分别为36亿美元及31亿美元；新加坡则为13亿美元；菲律宾仅为3亿美元。

对此，报告解释道，马来西亚所取得的这一成绩主要得益于该国相对庞大的制造业。其中，消费品（尤其是家具和服装）在制造业结构中占据了较大份额。再加上该国相对较高的出口倾向，马来西亚因此取得了头筹。

相应的，越南和印尼分别受益于在消费电子产品制造&出口以及当地庞大的电商市场规模。新加坡会主要受到当地人口及从事B2C出口的公司较少的因素影响。菲律宾则是由于该国相对较低的出口参与率，而这主要受限于当地较高的物流成本。

回到整体层面。报告称，受调研的中小微企业认为电商对于促进出口至关重要——90%的中小微企业表示，如果没有电商，就无法进行出口。此外，有46%的中小微企业指出，目前其B2C电商销售额的一半以上来自海外市场。

报告进一步指出，受访中小微企业认为，当前和未来五年的出口重点是中国、美国、日本和东南亚内部。而这与另一份相对宏观的数据类似——当前，上述四大区域占东盟国家出口总额的近60%。

不过，尽管电商出口的增长潜力巨大，但东盟必须积极努力提升中小微企业的能力——90%的受访中小微企业认为缺乏对国外出口法规的了解和高昂的物流成本是其主要障碍，确保这些企业能够充分参与全球数字经济并从中受益。

展望未来，报告称，65%的中小微企业预计，未来五年，其B2C电商销售额将增长20%以上。