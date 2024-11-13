彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）表示，苹果一直希望能够在智能家居和机器人市场打响名号。他说，苹果计划最早在 2025 年 3 月推出基于 AI 的智能家居显示屏。

这款显示屏尺寸约为 6 英寸，外观类似于 iPad 但它是方形而不是矩形的，并且边框较厚，顶部有一个摄像头，可用于 FaceTime，内置扬声器、可充电电池，支持触控，但主要还是通过语音进行操控，计划提供银色和黑色两种 Hub。

据称，苹果计划为其整合 Apple Intelligence，以此控制各类 App 和智能家居产品，并且围绕 App Intents（一种可以控制应用和任务的 Siri 系统）设计。

其操作系统看起来像是 iPhone 的待机模式和 watchOS 的混合体，而且苹果还为它设计了一个可自定义的主屏，支持小部件，可用于显示天气、日程、照片、家庭中的控制选项，还有类似于其他系统的 Dock 可用于启动应用。此外，如果用户在不同房间中都装配了这款产品，它还能作为对讲机使用，还支持智能家居摄像头警报和录像。

这款产品内置多种传感器，可以确定人离设备的距离，并根据距离调整显示内容，例如当附近无人时可能会显示温度，但当有人靠近时就会切换到温度调整界面，就像 Nest 恒温器一样。此外，它还能够利用整个家庭中的外部传感器来检测附近有多少人，但苹果（第一方）可能会也可能不会制造这些外置传感器。

除了提供智能家居控制和 FaceTime 功能外，该设备还将包括 Safari、Apple News、Apple Music、备忘录、日历和照片等多个苹果自家应用，但不会有专用的 App Store。

古尔曼还透露，苹果正在为其设计不同的配件，例如壁挂板具和带有额外扬声器的底座。

苹果计划将这款智能显示屏定位为“控制中枢”，旨在进一步提升苹果在智能家居市场的地位。实际上，苹果的智能家居控制中枢已经开发了三年以上，苹果 CEO 蒂姆·库克一直在敦促工程和设计团队加速推进该设备的研发。严格来说，它将是一款独立设备，但它旨在与其他 Apple 产品协同工作，并且需要 iPhone 进行设置。

作为参考，其竞品，亚马逊 Echo Hub、Google Nest Hub Max 售价分别为 150 美元和 230 美元，预计苹果产品不会太便宜。

古尔曼称，虽然苹果已在考虑开发自己的智能家居配件系列，如室内安全摄像头，但目前尚不清楚该公司是否已经下定决心去做。但他认为，如果这款智能家居显示屏取得成功，苹果可能会进一步探索配件领域。他还提到，苹果未来计划发布智能家居中枢的机器人版本，屏幕能够移动的那种。

除此之外，苹果分析师郭明錤前天也表示，苹果正在开发一款智能家居摄像头，具有无线连接功能并与 Apple Intelligence 深度集成，不过苹果计划在 2026 年推出该设备。