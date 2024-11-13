比亚迪汽车旗下方程豹汽车豹 8 现已正式发布，该车系比亚迪与华为联合打造的首款车型，号称定义智能硬派越野新标准，首度搭载华为 HiCar / 乾崑智驾 ADS 3.0，定价为 37.98-40.78 万元。

座舱方面，该车可选六座版与七座版双版本，前排配备 17.3 英寸悬浮式中控屏 +12.3 英寸全液晶仪表盘 +12.3 英寸副驾多媒体屏，搭配 DiLink 150 智能座舱系统 +18 扬声器帝瓦雷音响系统，在提升科技感的同时为车内带来强大的影音娱乐体验。配备华为乾崑智驾 ADS 3.0，号称“有路就能开”。豹 8 是比亚迪旗下首款搭载华为乾崑智驾 ADS 3.0 的车型，在端到端架构下，实现 ” 车位到车位 ” 的全场景贯通，轻松自主应对闸机、环岛、窄道掉头等复杂场景，并支持离车泊入、泊车代驾、远程挪车等多种泊车功能。

外观方面，豹 8 采用“未来星舰美学”打造，前格栅为半封闭式造型，上方为黑色饰板，下方为网格状中网，车身具备隐藏式门把手、电动侧踏等配置，车尾方程豹品牌标识支持点亮，配备全尺寸备胎及环绕式备胎罩，可选装最大 2.5 吨的拖挂资质。这是硬派 SUV 的经典元素，展现出该车强大的越野属性。

该车采用全新升级的越野专用纵置高功率 2.0T 发动机，最高功率 180kW，前桥驱动电机最大功率 200 kW、发电机最大功率 150 kW，后桥驱动电机最大功率 300 kW，整车综合输出功率 550 kW，综合扭矩 760 n・m，0-100 公里 / 小时加速时间 4.8 秒。

底盘方面，新车采用非承载式车身，前后悬架均采用双叉臂式独立悬架，智能三把锁，驱动方式前置四驱，四驱形式为电动四驱。值得一提的是，新车配备云辇 -P 智能液压车身控制系统，拥有最大 140mm 悬架行程高度、三级刚度、智能阻尼在内的三大功能调节，使车辆无论在铺装路上还是非铺装路上都可提供最佳驾乘感受。驾驶模式方面，新车支持蠕行模式、泥地模式等多种驾驶模式。