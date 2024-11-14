《投资越南》是一档聚焦越南科技创业进程的系列专栏。在这里，我们将通过那些正在推动越南成为全球科技中心的企业家、创新者和思想领袖的视野，深入探讨越南充满活力且快速发展的科创生态景象。

不同于当下认为越南科技生态相对封闭的外界看法，在越南风投机构Ascend Vietnam Ventures（AVV）看来，越南初创企业正在展现出日益扩张的影响力，并不断把目光投向全球。

AVV联合创始人兼普通合伙人Binh Tran向动点国际（TNGlobal）讲到，尽管许多越南初创企业仍专注于国内市场，但AVV也在越来越多地看到，越南创始人们正在把目光放得更远、面向世界，将业务扩展到这片土地之外。

他在接受采访时表示：“这只是一个开始，随着越来越多的资本和人才涌入这一生态，我们预计，这种趋势将会持续下去。”

而相应的，针对那些持有疑问的观点，他认为，那些“观察者”们可能并没有进行“实地考察”，“因此，我可以理解为什么有些人会认为越南的生态系统仍然有些封闭。但我认为这种看法正在迅速改变。”

他举例指出，“我们投资了越南语音识别公司ELSA，这家公司目前在70个国家和地区开展业务。我们也投资了一家叫做Trusting Social的公司，它正在为越南、印尼、印度和菲律宾的10多亿人口提供信用评分服务。MFast最初是一个在越南的聚焦代理服务的银行平台，现在它已经扩展到了菲律宾···”

此外，据介绍，AVV还投资了Sky Mavis、PowerTrade、Superfine等总部位于胡志明市的本土公司，而这些公司从最开始就制定了全球市场的战略。

正如我们所见，近年来，越南的科技生态系统取得了长足发展，吸引了全球投资者的关注——仅在2023年，越南初创企业的总投资额就已达到5.29亿美元。同时，截至今年，越南的独角兽俱乐部也一共迎来了共计8名成员，巩固了其作为东南亚增长最快的科技生态系统之一的地位。

在这些之外，Tran表示，在越南，金融科技和教育科技行业也正在蓬勃发展。他指出：“金融科技初创企业正在解决当地大量的未得到满足的借贷需求，而教育科技公司在越南会具有独特的潜力，因为在传统文化层面，教育是一项被越南所重视的内容。”

“···这里的家庭非常重视教育，并将家庭收入的很大一部分用于教育。这为教育技术解决方案创造了丰富的市场机遇，而这些解决方案可以提供更好、更便捷的学习体验。”

而他也进一步补充道，就AVV本身来说，该机构会专注于那些能够通过越南自身优势实现显著增长的领域，无论是面向本土还是世界舞台。

“例如，我们投资了TechCoop，这是一家为越南农民提供融资的公司。越南的农业领域规模规模庞大，而TechCoop无需扩张到越南以外就能实现爆炸式增长，这是一个很好的案例体现···”

Tran告诉记者，AVV还专注于企业软件和人工智能领域，因为越南的人才和成本优势可以让初创企业能够构建出在全球范围内都能具有竞争力的解决方案。此外，在本次访谈中，Tran还就如何改善越南的科技生态系统和AVV的一些后续计划等问题发表了自己的看法和建议。以下为本次访谈内容：

如何看待越南科技生态的现状？有观点认为，越南的科技生态仍处于相对封闭的状态，越南的科技初创企业仍更多地在国内运营，并没有真正向外部扩张。您对此有何看法？

这些“观察者”们可能并没有“实地考察”的经历。所以我可以理解为什么会有人认为越南的生态系统仍然有些封闭。但在我看来，这种看法正在快速改变。

例如，我们投资了越南语音识别公司ELSA，这家公司目前在70个国家和地区开展业务。我们也投资了一家叫做Trusting Social的公司，它正在为越南、印尼、印度和菲律宾的10多亿人口提供信用评分服务。MFast最初是一个在越南的聚焦代理服务的银行平台，现在它已经扩展到了菲律宾。

此外，我们还投资了Sky Mavis、PowerTrade、Superfine等总部位于胡志明市的本土公司，而这些公司从最开始就制定了全球市场的战略。

尽管许多越南初创企业仍专注于国内市场，但AVV也在越来越多地看到，越南创始人们也在把目光放得更远、面向世界、将业务扩展到这片土地之外。

这仅仅是一个开始，随着更多的资本和人才涌入越南生态，我们预计，这种趋势将会持续下去。

从VC的角度来看，您认为越南的机遇会在哪里？有哪些您看好的热门行业？又有哪个/些行业需要更多的颠覆或创新？

越南的科技生态系统正在蓬勃发展。这得益于其强大、低成本的技术人才。同时，许多行业取消了外资所有权限制，使其不断吸引着外方企业于此驻足。

目前，越南的移动应用开发在全球排名第四——其中，游戏应用《Amanotes》的下载量已经超过40亿次，这彰显了越南移动游戏行业的实力，而这个行业依然炙手可热。

在移动游戏之外，越南的Web3和区块链领域也在全球范围内引起了极大关注。

我们投资了Sky Mavis和PowerTrade等公司，这两家公司都在打造可扩展全球范围的产品方面处于领先地位。这些行业的创始人，尤其是越南的创始人，从最初就抱着全球化的心态来创建公司，他们的目标市场远远超出了越南的国界。

在越南，金融科技和教育科技也在蓬勃发展。金融科技初创企业正在解决大量的未得到满足的借贷需求。教育科技公司则在越南会具有独特的潜力，因为在传统文化层面，教育是一项被越南所重视的内容。

越南家庭将教育放在首位，并将家庭收入的很大一部分用于教育。这为能提供更好、更易获得的学习体验的教育技术解决方案创造了丰富市场机遇。

此外，越南的生态系统也受益于其多样性。许多创始人来自世界各地，他们带来了国际经验和视角，从而助长了创新。这种多样性也有助于创始人更快地进入全球市场。

除了这些领域，我相信随着越南继续快速向数字化转型，企业软件和人工智能领域也会有更多的颠覆空间。

AVV是否会重点关注某个特定领域？为什么？

我们主要专注于那些能够通过越南自身优势实现显著增长的领域，无论是面向本土还是世界舞台。而具备本地特色的金融科技会是一个被我们特别关注的领域。

例如，我们投资了TechCoop，这是一家帮助越南农民融资的公司。越南的农业领域规模庞大，TechCoop无需向越南以外的地区扩张，就能实现爆炸式增长。这是一个很好的例子，可以证明某些行业可以通过专注于解决国内的重大挑战而获得VC机构的青睐。

除了金融科技，我们还会关注企业软件和人工智能领域，因为越南的人才和成本优势可以让初创企业能够构建出在全球范围内都能具有竞争力的解决方案。

虽然科技在越南的应用仍处于早期阶段，但我们相信这是一条必经之路，能为许多不同领域带来重大机遇。我们很高兴可以去支持那些能够挖掘日益增长的数字化转型机遇的初创企业，无论它们来自哪个行业。

越南的科技生态如何才能更加活跃？根据你的观察，这个生态的优势是什么？又有哪些方面需要改进？

越南（科技）生态系统的优势在于人才——渴望创新的年轻群体、高技能工程师和企业家的数量正在不断增加。

成本效益是越南科技生态的另一个优势。这使得初创企业能够快速发展和扩大规模，而不会消耗太多资金。换句话说就是，越南科技生态将受益于更强大的区域和国际连通性。而更多的跨境合作伙伴关系可以带来宝贵的专业知识并帮助初创企业更快扩大规模。

其中需要改进的地方是后期融资的获取。在越南，早期资本越来越容易获得，但在B轮及以后的扩张方面仍然存在差距。

对初创企业/企业家、本地和外国投资者、企业和政府机构有什么建议？

对于初创企业，我的建议是要有更长远的想法——不要只着眼于在越南取得成功，还要考虑你的解决方案如何在整个区域中发挥作用。

对于投资者，尤其是外国投资者来说，与东南亚其他市场相比，越南的开发程度仍然较低，因此如果你愿意尽早参与，那么将有很大的上升空间。

对于企业来说，与初创企业合作是一个机会，尤其是在数字化转型等领域。最后，对于政府来说，继续为初创企业创造有利的监管环境并促进国际合作将是推动更多创新和增长的关键。

AVV如何发现和支持越南的新兴科技人才？

在发现和支持越南科技人才方面，我们非常主动。我们的团队由10人组成，全部驻扎在这里，因此我们深刻融入了当地的生态系统。

我们的与众不同之处在于，我们是由创始人转型而来的投资者，在美国创建并退出科技公司。这给了我们独特的视角——我们亲身了解业务扩大层面的挑战，并将这种经验带给我们合作的创始人。

我们利用越南以外的广泛网络，为创始人提供全球机会、见解指导和资源支持。无论是否投资，我们都会尽一切可能帮助创始人。

事实上，我们的目标是成为创始人的首位投资者，从他们创业的最初阶段开始就为他们提供支持。我们为自身的平易近人和友好感到自豪，而创始人可以知道他们能够随时向我们寻求建议或指导。

通过对我们的国际经验和深厚的本地影响力的结合，AVV能够及早发现有前途的人才，并为他们提供在越南及其他地区成长所需的支持。

在与越南初创企业合作时，你们遇到的主要挑战是什么？

如何扩大能力界限是我们感受到的一个主要挑战。许多越南创始人擅长为当地市场开发创新解决方案，但往往会需要在构建运营结构方面获得指导，以便在地区或全球范围内实现发展。

为了解决这一问题，我们会同创始人建立密切关系，帮助他们培养管理更大的团队、探索新市场和采用扩展最佳实践所需的技能——通常是通过有针对性的指导和直接的实际参与。

另一个挑战是种子期之后的融资渠道，尤其是A轮及后续融资。尽管越南的早期融资正在增长，但许多初创公司在获取成长资本方面仍面临挑战。

为了提供这方面的帮助，我们通过自身与国际投资者的网络和关系，在越南创始人扩大规模的过程中将他们与合适的合作伙伴联系起来。

最后，适应监管环境可能会成为一个障碍，特别是对于希望在越南以外扩张的创始人来说。

总的来说，我们会与创始人密切合作，利用本地专业知识和国际经验，帮助他们了解和克服这些挑战。我们不仅可以提供资金，还能充当长期合作伙伴，帮助初创企业从本地成功走向更广泛、可持续的增长。

AVV未来是否计划筹集更多资金？

是的，我们正计划筹集更多资金。AVV目前正在部署第二只基金的资金，预计明年将完成约30家公司的投资组合。一旦完成，我们的目标会是在25年下半年完成并开始部署第三只基金。

根据我们从投资组合增长中看到的数据，结合越南和该地区的快速发展，以及越南在低成本、高技能技术人才方面的优势，我们认为，筹集第三只基金将是一个明智决定，可以为我们的投资者获取价值。

AVV早期基金的部署情况如何？

我们的第一只基金在第二只基金完成之前就已全部部署完毕。在第一只基金中，我们有幸投资了三家独角兽企业的种子期，我们预计还将在持有这些头寸几年时间。

也就是说，随着我们退出在其他公司的持仓，我们也正在见证第一只基金获得越来越多的分红。

关于Ascend Vietnam Ventures

Ascend Vietnam Ventures（AVV）是一家聚焦早期阶段的风投机构，总部位于胡志明市。在加入AVV之前，Tran是500 Startups（越南）的普通合伙人，并曾在旧金山共同创办了由Kleiner Perkins支持的社交分析公司Klout。