苹果更新了 Mac 和 iPad 版 Final Cut Pro 视频编辑应用，主要引入多项 AI 功能，改善工作流程、提高工作效率，并支持编辑空间视频。

Final Cut Pro 11 更加快速，更加智能。利用经人工智能优化的全新工具，通过改进的省时工作流程提高工作速度，还可编辑空间视频，相关新功能新特性如下：

通过由人工智能驱动的创新磁性蒙版扩展创意自由的边界，无需绿幕或者耗时的手动转描即可分离出任何素材中的人物、物体和形状。

使用“转写为字幕”，即可通过针对速度和准确性构建的强大人工智能语言模型自动从时间线中的语音音频创建字幕。（需要搭载 Apple 芯片且运行 macOS Sequoia 或更高版本的 Mac。）

导入和编辑来自 Apple Vision Pro 或者 iPhone 15 Pro 或后续机型的空间视频片段；添加字幕、色彩校正和效果；以及共享可在 Apple Vision Pro 上查看的精彩空间项目。（需要搭载 Apple 芯片的 Mac。）

创建同步片段或多机位片段时，通过自动隐藏原始片段以避免浏览器杂乱。

使用“垂直缩放以适合”缩放片段高度来贴合时间线。

通过全新“画中画”和“放大”效果加速创意流程。

通过全新“模块化”转场创建精美视觉显示效果。

通过用于浏览器和时间线中常见任务的新键盘快捷键提高效率。

安装第三方媒体扩展以支持播放和编辑更多视频格式。（需要 macOS Sequoia 或更高版本。）

iPad 版苹果 Final Cut Pro 2.1 新功能和优化：