本田与GoCimo（前身为GoCiklo，一家经营可更换电池的电动摩托车租赁和共享服务的瑞典初创公司）将于2025年2月在瑞典马尔默共同开始为期一年的电池共享服务验证测试。测试的目的是验证电池共享服务在欧洲的可接受性、新建电池更换站的适用性以及该服务的商业可行性。

测试将包括位于马尔默三个地点的 Honda Power Pack Exchanger e:（电池更换站），用于将 Honda Mobile Power Pack e:（电池）更换为本田在欧洲销售的EM1 e:（电动踏板车通勤车）。

本次测试，本田将提供硬件和系统，包括30台EM1 e:、60台Honda Mobile Power Pack e、3台Honda Power Pack Exchanger e:，以及售后服务。

GoCimo 成立于 2022 年，旨在解决城市物流市场增长带来的配送和运输行业排放量增加和交通拥堵问题。到目前为止，GoCimo 已在瑞典的两个城市（斯德哥尔摩和哥德堡）运营电池共享服务。在这次验证测试中，GoCimo 将负责电池共享服务的运营、客户获取和管理，以及确保电池交换站的位置。

本田和GoCimo还将在验证测试期间评估在欧洲市场建立长期合作伙伴关系的可能性。

本田已在日本、印度、印度尼西亚和泰国推出电池共享服务。此次在瑞典进行的验证测试将是本田电池共享服务在第五个国家开展。

本田以与GoCimo合作的这项举措为开端，旨在通过在欧洲主要城市扩大使用本田产品的电池共享服务（主要针对商业用户），推动摩托车的电动化和可更换电池在欧洲的普及，从而支持交通电动化，为实现低碳社会做出贡献。