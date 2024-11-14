电动汽车研究机构Rho Motion透露，10 月份全球电动汽车销量创纪录达到 170 万辆。10 月份的销量比 2024 年 9 月创下的纪录高出 5 万辆。中国电动汽车市场再次创下月度销量纪录，达到 120 万辆，环比增长 6%，环比 2023 年 10 月增长 50% 以上。

今年迄今，中国电动汽车市场增长了 38%，全球市场增长了 24%。

2024 年 1 月至 10 月与 2023 年 1 月至 10 月电动汽车销量概况：

– 全球：1330 万，+24%

– 中国：840 万，+38%

– 欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国：250 万，-3%

– 美国和加拿大：140 万，+9%

– 世界其他地区：100 万，+27%

Rho Motion数据经理查尔斯·莱斯特 (Charles Lester) 评论道：“全球电动汽车市场现在再次回暖，连续第二个月创下销售记录。大部分增长来自中国，西方制造商显然感到受到威胁。美国市场保持活跃，部分原因是 IRA 为消费者转向电动汽车提供资金，随着特朗普总统任期的开始，电动汽车可能会面临风险。”

欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国

2024 年 10 月，欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国共售出 260,000 多辆电动汽车，同比增长 1%，但环比下降 14%。月度下降主要是由于英国汽车销量在 9 月因新车牌发放而出现季节性高销量后下降。德国市场环比增长 12%，同比增长 3%，但今年迄今 (YTD) 电动汽车市场仍下降 18%。其他市场继续保持强劲，英国今年迄今增长 14%，葡萄牙市场增长 11%，丹麦市场增长 31%。

欧洲最大的汽车制造商大众宣布，为了削减成本，大众汽车将关闭三家德国工厂。与此同时，大众汽车也缩减了其电池生产计划。日产汽车还计划裁员，以削减成本，但裁员地点目前尚未公布。Svolt 宣布将放弃在欧洲建造两家工厂的计划，并将在 2025 年 1 月前完全关闭其欧洲业务，并称这是由于欧洲电动汽车市场表现不佳而做出的战略决定。其他中国原始设备制造商仍计划在欧洲建立电动汽车生产基地，例如比亚迪。

2024 年 10 月，中国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的月销量均创下纪录。比亚迪又创下了前所未有的一个月，2024年 10 月总销量超过 50 万辆，比上个月高出 8 万辆，这主要归功于其插电式混合动力汽车销量的增长。比亚迪的出口数据与前三个月相似，销量略高于 3 万辆。随着中国电动汽车市场进入今年最后两个强劲的汽车销售月，它没有显示出放缓的迹象。

美国和加拿大

今年迄今，美国和加拿大市场继续以 9% 的稳定速度增长。通用汽车今年在墨西哥工厂生产了超过 120,000 辆Equinox EV、Blazer EV和本田 Prologue，其中 Equinox 产量超过 50,000 辆。美国财政部还宣布，自 2024 年 1 月 1 日起，消费者在购买超过 300,000 辆清洁能源汽车时节省了超过 20 亿美元的前期成本。