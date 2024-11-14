Rivian与大众汽车集团签署了一项交易协议，以成立新的合资企业 Rivian 和 VW Group Technology, LLC。

两家公司在一份联合新闻稿中表示，交易规模现已高达 58 亿美元，高于最初高达 50 亿美元的投资，首批采用 Rivian 软件和电气架构的大众车型将于最早于 2027 年上市。

通过成立合资公司，两家公司计划为双方未来的电动汽车带来下一代电气架构和一流的软件技术，涵盖所有相关汽车领域，包括小型车。该合资公司具有高度互补性，反映了 Rivian 行业领先的软件和电气硬件技术以及大众汽车集团庞大的全球规模和行业领先的汽车平台能力。

该合资公司将由 Wassym Bensaid（Rivian）和 Carsten Helbing（大众集团）领导。两家公司的开发人员和软件工程师将加入合资公司。团队最初将设在加利福尼亚州帕洛阿尔托，另外三个地点正在北美和欧洲开发中。通过结合互补的专业知识，两家公司计划降低开发成本并更快地扩展新技术。目标是能够尽早为客户提供最佳的技术解决方案。

合资公司将改进这种模块化、灵活的先进电气架构。它将在广泛的价格点和国际市场上推广该技术，为新一代高容量汽车铺平道路，这些汽车完全具备先进的自动驾驶功能，并能集成无线更新 (OTA) 和升级。客户将定期收到新的软件更新，从而增加汽车整个生命周期的附加值。

Rivian 和大众汽车集团的团队已经成功展示了双方合作的潜力。仅用 12 周时间，团队就开发出了一辆首款可驾驶演示车。大众汽车集团的一辆汽车经过改装，可在 Rivian 经过市场验证的区域硬件设计和集成技术平台上运行。可驾驶演示车不仅凸显了两家公司的可扩展性和集成能力，还进一步证明了合资企业的概念。

大众汽车集团计划到 2027 年向 Rivian 及其合资企业投资高达 58 亿美元。目前已以可转换票据的形式进行了 10 亿美元的初始投资。在合资企业完成时，大众汽车集团将投资约 13 亿美元作为背景知识产权许可和合资企业 50% 股权的对价。这些投资还抵消了技术可行性测试期间确定的未来较低成本的一部分以及纳入部分大众 MEB 车型的成本分摊。预计剩余高达 35 亿美元的投资将在未来以股权、可转换票据和债务的形式进行，并基于明确定义的里程碑。进一步的投资与明确的运营、技术和财务里程碑挂钩。