“越南不仅要跟上全球步伐，还要成为新兴技术的领导者”

在本期《投资越南》访谈中，基因检测初创公司Genetica联合创始人兼生物科技初创公司LIFE AI创始人Tuan Cao博士深入同记者深刻探讨了越南快速发展的科技生态系统。

在他看来，越南科技生态充满活力，潜力巨大。同时，越南也正在努力追求创新，其在全球创新指数排名中不断攀升，并在人工智能、区块链和数字化转型等领域取得了显著进步。而包括LIFE AI 在内，越来越多的越南科技初创企业也正在直面全球挑战。

Tuan Cao还谈到了越南所拥有的独特机遇，尤其是其年轻且适应性强的劳动力群体，他们正在推动人工智能和区块链等关键领域的创新。不过，Tuan Cao也指出了一些可能阻碍长期发展的挑战——比如人才流失问题，一些本地人才往往会被海外巨头收入囊中。因此，越南企业和政府都需要加大力度培养和留住本地人才。

此外，Tuan Cao还强调了政府支持对促进初创企业生态发展的重要性。他分享了一些关于鼓励创新的措施。而他也指出，越南科技生态在基础设施和网络安全方面与外界的差距仍值得重视。越南的数字经济正在快速发展，电商和金融科技等行业得到了显著扩展，但进一步投资研发对于保持其全球竞争力至关重要。

展望未来，Tuan Cao表示，越南科技行业有望在全球版图上发挥出越来越重要的作用，其初创企业也将有机会拓展到国际市场。他倡议称，政府、企业和教育机构应加强合作，解决人才短缺问题，建设创新驱动型经济。并且他也进一步补充道，“越南不仅要跟上全球步伐，还要成为新兴技术的领导者，尤其是在人工智能驱动的医疗健康和基因组学等前沿领域。

以下为本次访谈内容：

如何看待越南科创生态现状？有哪些关键趋势正在推动这其中的增长？

作为一个深入越南科技界的人士，我可以自信地说，我们的生态正处于蓬勃发展的转型阶段。如果要用三个词来概括，我的答案是：充满活力、潜力无穷、不懈创新。

首先是活力层面。越南的发展势头是有目共睹的。在2023年全球创新指数 (GII) 中，越南在132个国家中排名第46位，比上一年上升了2位。这使越南在东南亚达到第四的位置，并跻身过去十年在创新方面取得最大进步的七个中等收入国家之列。而这些清楚地体现了越南科技和初创企业生态系统的活力。

至于潜力，越南的初创企业不仅仅在聚焦本土，他们也在通过前沿技术应对全球挑战——LIFE AI正是这股浪潮的一部分。我们正在通过人工智能和区块链技术发展精准医疗，从而推动医疗健康领域的变革。而LIFE AI也不是唯一一家投身于此的初创企业。包括Genetica在内，这里也有许多越南公司正于基因组学和生物信息学领域开展开创性的工作。

最后是创新。是这我每天都能强烈感受到的。这不仅关乎我们这样的企业家的韧性，也是越南政府对创新的大力支持的具象。为了建立国家创新体系、支持创业中心并在全国范围内培育创业文化，越南政府实施了一系列政策，重点关注越南有潜力引领和突破的关键技术——如人工智能、区块链、VR/AR，为像我们这样的初创企业提供激励和强有力的支持，同时也鼓励大型和传统企业将这些技术应用于生产和商业。这种强有力的援助为长期增长和创新奠定了坚实基础。

谈到推动增长的关键趋势，我认为有以下三点：

数字化转型：我们看到各行各业都在发生巨大转变。2022年，越南数字经济GMV增长了28%，从180亿美元增至230亿美元，到2030年，这一数字预计将占其GDP的30%。这为我们这样的初创公司发展创新解决方案创造了大量机会。

移动优先：随着智能手机普及率的提高，我们看到消费者行为正在发生快速变化。这推动了电商和金融科技等领域的增长，并影响了我们在LIFE AI开发产品的方式。

新兴技术：正如我之前提到的，人工智能、区块链和、VR/AR是政府优先考虑的热门领域。越南的人工智能市场尤其令人兴奋。2022年，该市场价值为8240万美元。到2032年，这一数字有望达到2.997亿美元，在2023年至2032年期间实现13.8%的复合年增长率。这一惊人的增长预测凸显了人工智能技术在越南各行各业中的巨大潜力和日益广泛的应用场景。

总之，市场活力、创业潜力、以及政府和当地投资者的不懈支持这三者正在打造出一个独特的越南生态，让创新于此茁壮成长。未来，越南的科技领域不再只有低成本外包。我们也在打造世界一流的产品和解决方案。在LIFE AI，我们很自豪能成为这一转变的一部分，为越南成为全球科技领域的重要一员做出贡献。

与其他东南亚国家相比，越南的科技行业面临哪些独特的机遇和挑战？

虽然越南增长潜力巨大，但我最想强调的是人才方面的因素。越南是一个劳动力年轻且充满活力的国家。我们的工程师不仅技术经验丰富，而且能够迅速适应新技术并解决实际问题。这是我看到的越南科技界最大的与众不同之处，尤其会体现在年轻一代群体中。

凭借在区块链和Web3等新兴技术上的实力，越南仍然是全球版图上的一个亮点。许多越南开发的产品现在正受到全世界的欢迎，许多来自越南的初创企业正在开拓令人兴奋的新领域。这种在全球范围内进行创新和颠覆的能力使越南脱颖而出，我们都应为此感到自豪。

然而，人才流失仍然是越南科创生态面临的一个重大挑战。虽然我们已经看到许多来自世界各地的科技人才开始回到越南，为越南的发展做出贡献，但也有相当数量的年轻专业人才走进了全球企业。这对越南科技行业的长期可持续发展提出了严峻挑战。如何培养和留住人才？这是越南企业和政府必须共同解决的长期课题。

机遇：

年轻、精通技术的劳动力：年轻人口是越南最宝贵的资产之一，该群体平均年龄约为32岁。在越南，超过70%的人口已接入互联网，而当地智能手机普及率也很高。再加上这一代工程师的适应能力极强。他们不仅积极学习新技术，还能够快速掌握并运用这些技术来应对本地和全球挑战。我在区块链和人工智能等领域最清楚地看到了这一点，年轻的越南专业人士正在引领潮流。正是这种采用和实际应用的速度让越南在全球科技领域脱颖而出。

劳动力成本竞争力：与东南亚其他科技中心相比，越南的劳动力成本极具竞争力。根据JLL的2023年报告，越南软件开发人员的平均年薪约为18000美元，远低于新加坡的40000至60000美元。这使得越南成为外包和技术投资的热门目的地。我们看到，越来越多的外国科技公司在这里开设工厂，以利用这种成本效益。

蓬勃发展的数字经济：越南的数字经济正以惊人的速度增长。谷歌、淡马锡和贝恩曾在报告中预测，到2025年，越南的数字经济GMV将达到490亿美元，实现29%的年增长率（主要由电商、金融科技和数字支付等领域的强劲需求所推动）。随着中产阶级的不断壮大和互联网普及率的提高，越南有望成为该地区领先的数字经济体。

政府支持创新：越南政府通过“国家创新网络”等计划表明了支持创新的决心。这些举措营造了初创企业蓬勃发展的环境，并将越南定位为人工智能、区块链和金融科技的未来领导者。我相信，在政府的持续支持下，越南将继续在东南亚科技领域保持竞争力。

挑战：

基础设施差距：虽然越南在技术发展方面取得了长足进步，但在基础设施方面越南仍然面临挑战。例如，互联网网速是一个需要改进的领域。根据Ookla的Speedtest全球指数 (2023)，越南的互联网速度在全球排名第60位，落后于新加坡和马来西亚等区域领先者。为了充分利用我们的技术人才和数字经济，必须解决这一基础设施差距。

人才短缺和人才流失：我们面临的最大挑战之一是留住人才。尽管我们拥有一支高技能的技术劳动力队伍，但我们仍在努力将最优秀的人才留在国内。根据Navigos Group (2023) 的数据，越南70%的IT公司报告称，在人工智能、区块链和网络安全等关键领域招募人才时往往会遇到挑战。不过，人才流失问题会更加严重——许多年轻技术专业人士被全球科技巨头挖走。

越南需要回答这一问题：我们如何在吸引人才的同时还能留住他们，让他们继续为越南的发展做出贡献？

网络安全威胁：随着数字经济的扩张，网络安全漏洞的风险也在不断增加。越南的网络攻击次数显著增加，仅2023年上半年就超过5200万次。这使我们成为东南亚最大的攻击目标之一。对于企业和政府来说，如果要保护我们在数字经济中取得的成果，网络安全就必须成为重中之重。

分散的创业生态系统：虽然越南拥有一个充满活力的创业生态系统，但它仍然相对分散。我们缺乏新加坡和印尼等地所拥有的强大的风险投资网络和协作生态系统。为了在同一水平上竞争，我们需要大型科技公司、初创公司和投资者之间进行更多的合作。这将有助于创造一个更具凝聚力和支持性的创新环境。

展望：

越南的科技行业充满机遇。我们拥有一支年轻、才华横溢的劳动力队伍和快速增长的数字经济。但越南还必须应对人才流失、基础设施差距和网络安全等重大挑战。要充分发挥越南的潜力，需要企业、​​政府和科技界的通力合作。我们已经证明，越南可以在新兴技术领域创新和引领。现在要做的就是，创造合适的环境留住人才，继而保持增长。

如何看待越南初创企业面临的监管环境？是否有特定的法规对贵公司的运营产生了重大影响？

这是一个复杂的问题。一方面，正如我之前提到，越南正在为初创企业营造更加开放的环境，为创新和发展创造更多机会。然而，在现实层面，这里仍有一些问题需要解决。关于创新的法律框架仍在改善尚未完成。有时，重叠的法规可能会使合规变得棘手。

尽管如此，根据我们在Genetica的经验，我们发现，只要运营符合现有法律框架，政府机构通常都持开放态度，愿意帮助应对这些挑战。当局支持并愿意解决像我们这样的企业的瓶颈问题，这对于在快速发展的领域运营的初创企业来说非常令人鼓舞。处于不断发展的监管环境中既是机遇也是挑战。这实际上取决于企业的增长阶段和应对这些复杂性的适应能力。

例如，数据隐私和安全法规对我们产生了重大影响。越南的《网络安全法》要求敏感数据（例如我们处理的基因数据）存储在本地。虽然这增加了运营的复杂性，但政府对数据安全的关注是其致力于保护用户的积极信号，并且这种做法也使越南在合规方面保持领先地位。此外，我们必须确保我们的系统符合本地和国际标准，尤其是有数据指出，87%的越南科技公司反馈了对数据合规监管不确定性的担忧。

在投资和融资方面，越南在吸引外国直接投资 (FDI) 上取得了巨大进展——其FDI在2022年达到277.2亿美元。然而，越南的行政程序有时会很繁琐，尤其是对于需要快速获得国际资本的、快速增长的科技公司而言。这是政府正在努力简化程序的领域，但官僚主义障碍仍然存在，特别是在知识产权注册方面。

Genetica已在越南运营五年多，并且仍在不断发展，这一事实本身就清楚地证明了越南的监管环境正在改善。我们克服了这些挑战并继续蓬勃发展。这表明，尽管环境并非一帆风顺，但只要采取正确的方法，就一定能够取得成功。成为越南不断发展的生态系统的一部分需要敏捷和毅力，但它也提供了巨大的增长潜力，尤其是对那些能够快速适应的企业而言。

总而言之，尽管越南的监管环境存在挑战（例如法规重叠和新兴技术的不确定性），但总体趋势是积极的。政府致力于支持初创企业并与私营部门进行公开对话，为我们这样的企业取得成功奠定了良好的基础。

在你看来，越南政府如何才能更好地支持科技产业，尤其是在发展创新和国际竞争力方面？

越南在培育充满活力且不断发展的科技生态方面取得了重大进展。但如果我们想参与全球竞争，就不能固步自封。越南的基础已经有了，现在需要的是战略性推动，从而缩小在关键领域的差距、让越南从地区参与者转变为全球科技领导者。

从我的角度来看，过去五年来，我一直在同Genetica与LIFE AI一起探索越南的科技领域。我相信，政府的作用至关重要——不仅是提供支持层面，也可以在最需要的地方加速系统变革。

1. 精简法规，减少官僚作风——速度就是一切

监管改革是进步的关键。全球科技行业发展迅速，缓慢而繁琐的流程可能会扼杀创新。虽然越南政府在促进外国投资方面取得了一定成果，但现实情况也不能忽视。围绕知识产权注册或跨境投资等事宜的官僚主义迷宫可能会造成一些阻力，尤其是对于快速发展的科技公司而言。当科技领域高速发展时，我们会难以承受让初创企业陷入繁文缛节的困境。

越南想要保持竞争优势，就应该向科技公司提供更清晰、更快捷的运营和扩张途径。为创新型初创企业（尤其是从事人工智能、区块链和生物技术领域的初创企业）引入快速通道流程，让企业更容易起步并在国际上扩大规模。率先进入市场是一项关键优势，监管延迟的每一天都会损失潜在的收入和创新。

2. 人才是创新的命脉——而越南正在失去它

越南最大的优势之一是其年轻且雄心勃勃的劳动力群体。但就目前而言，我们并没有采取足够的措施来留住这些人才。正如前文所述，人才流失问题是真实存在的。

政府必须积极应对这一问题。这不只是要去创造机会，还应该让这些机会变得让人无法拒绝。提供有吸引力的薪酬待遇、研究补助和全球合作机会可以让人才留在越南。此外，大学和科技公司之间的公私合作对于培养下一代人工智能、网络安全和数据科学专家至关重要。如果没有熟练的劳动力，越南的科技行业将难以跟上全球竞争对手的步伐。

3. 在大城市以外建立创新中心——让创新更具包容性

目前，越南的大部分创新工作都集中在河内、胡志明市和岘港。虽然这些城市正在蓬勃发展，但越南的长期增长取决于在全国范围内更广泛地传播这种创新。国家创新中心是一个很好的开端，但我们需要有更长远的眼光。在其他城市创建区域技术中心和孵化器将确保创新不会只集中在少数几个地区。越南在全球创新指数中取得了第44位的排名，但我们也可以通过促进所有地区的包容性增长来达成更高的目标。

此外，发展数字基础设施也至关重要。扩大越南周边及农村地区的高速互联网接入率也将使这些地区的初创企业蓬勃发展。

4. 研发、研发、研发！——越南必须加大投资

研发是科技创新的支柱。多年来，韩国和新加坡等国家一直深谙这一点不断投资研发，并通过蓬勃发展的科技行业获得回报。对于越南来说，政府需要加大研发资金投入。目前，越南的研发支出与其他国家相比相对较低。如果我们想要提高竞争力，就需要在这一点上加码，尤其是在新兴技术领域方面。

此外，加强知识产权保护将鼓励当地创新者承担更大的风险，因为他们知道自己的发明成果正在受到保护，并且健全的知识产权法还能吸引外国研发投资，这对越南未来几年的增长至关重要。

5. 国际合作——越南需要成为技术领导者，而不只是参与者

越南有潜力成为全球科技领导者，而不只是地区参与者。为此，越南政府应积极促进国际合作。越南已经在区块链和Web3技术方面有所建树。现在，在我看来，是时候通过与美国、日本和欧洲等领先的科技国家达成双边协议来巩固这一势头。

鼓励与全球机构进行技术交流和合作研发项目将提升越南在世界舞台上的地位。成为这些全球网络的一部分将有助于越南在区块链、人工智能和精准医疗等关键行业保持领先地位。

总结：目标更高，行动更快

越南有潜力成为世界级的科技中心，但要实现这一愿景，需要高度重视当地的基本面：如明确的法规、人才保留、研发投资和全球合作。越南的基础已经准备好了，现在可以去大胆采取行动。作为一个亲眼目睹了越南科技生态面临的挑战和机遇的从业者，我相信政府在加速增长方面发挥着至关重要的作用。但同时，我们要去思考的问题也不仅仅只在于越南能否成为全球科技领导者，还有，我们能以多快的速度实现这一目标？

如何看待越南初创企业的当前融资状况？早期和成长期公司是否有足够的资源可用？

越南初创企业的融资环境已大大改善，早期融资选择比以往任何时候都多。本地和国际风投机构正在逐渐认识到越南的潜力，仅2022年，越南的初创企业融资就达到14亿美元。然而，这里的挑战在于成长阶段的融资。B轮和C轮融资存在明显差距，这迫使许多初创企业在越南以外寻求资金。早期公司有资源支持，但成长阶段的初创企业往往会遇到瓶颈，除非它们迁往新加坡或其他金融中心以获得更大的助力。

对寻求从本地或国际风投机构获得资金的越南初创企业有什么建议？

对于越南初创企业，我的建议很简单：从第一天开始就放眼全球。国际风投机构往往会希望看到你的产品不仅仅是去本地解决方案——它还需要具有跨境可扩展性。此外，企业也需要尽早与风投机构建立关系。不要等到你需要资金时才这么做。要积极参与生态并参加行业活动。最后，要坦诚地说明你的挑战——风投机构会青睐那些既了解他们的优势又了解他们的风险的创始人。

研发在推动越南科技行业创新方面有多重要？政府或私人是否有任何举措有效支持这一领域？

研发对于越南科技行业保持全球竞争力至关重要，但越南的研发投资比重仍然很低——约占GDP的0.53%。如果越南想要飞跃发展，我们就需要更多地关注人工智能、生物技术和区块链等领域的前沿研究。虽然国家创新中心等举措是一个很好的开端，但我们需要更强大的公私合作伙伴关系，以及更多激励科技公司投资长期研究的措施。

越南如何提升其作为东南亚科技创新中心的地位？

我认为，西方科技与亚洲新兴市场（尤其是越南）的结合蕴含着突破性创新的巨大潜力。虽然深科技领域最初是由美国或欧洲等西方国家投资的，但越南的工程师和产品制造商也正利用这些技术打造出了一些全球领先的产品——首先面向越南的1亿用户，然后扩展到亚太地区的近10亿用户。Axie就是这样的案例体现，而我相信LIFE AI也会走上这条道路。

你会如何看待人工智能和机器学习在越南的作用，特别是就Genetica提供的产品或服务而言？

人工智能和机器学习在越南的作用正以惊人的速度发展，在我看来，人工智能不再只是一种新兴趋势，而是创新的根本动力。越南正处于一场人工智能变革的风口，预计到2030年，越南人工智能市场将以每年20%的速度增长，对经济的贡献将高达120亿美元（数字来自越南计划与投资部在2023年发布）。尽管人工智能技术正于金融科技或者电商等行业中起步，但我相信，医疗健康（尤其是精准医疗），将是人工智能产生变革性影响的另一个重要领域。

在Genetica，我们将人工智能和机器学习技术置于一切工作的核心。我们的目标不仅仅是提供基因检测，还能去提供能够真正改变生活的个性化健康见解，尤其是在基因组研究仍处于起步阶段的东南亚地区。现在，我们面临的挑战是，大多数基因数据和算法都是为西方人群量身定制的，这与我们地区的相关性较低，而且往往不准确。通过人工智能技术，我们能够打破这一障碍，提供更本地化、更准确的见解。

展望未来，我认为人工智能和机器学习技术将推动越南精准医疗模式的转变。越南政府正在推动越南成为东南亚地区人工智能领导者，这将为人工智能驱动的医疗科技解决方案创造出巨大的生长空间。从早期疾病检测到个性化治疗方案，人工智能将使我们的医疗管理达到前所未有的精准水平。特别是在基因组学的推动下，个性化医疗将会变得更加重要——未来，我们将从“一刀切”式的医疗方式转变为根据个人特定基因组成量身定制治疗方案的策略。

我认为，越南完全有能力利用这场人工智能革命，但这需要大胆行动。加大对人工智能研究的投资、加强公私合作以及培养本地人工智能人才，对于确保我们能够引领这场变革至关重要。

对我来说，人工智能不仅仅是一种工具，它还是开启越南医疗健康未来的钥匙。如果我们继续保持这种势头，我相信越南很快就能成为全球人工智能创新中心，尤其是在基因组学和精准医疗等领域。这需要我们保持领先、拥抱人工智能的力量、并拥有引领潮流的决心。

对于希望进军国际市场的越南初创企业，您有哪些建议？

对于越南初创企业来说，在东南亚进行区域扩张是最为明智的第一步。不要急于进入全球市场，而是可以先去在监管和文化相似的地方打好基础。我还认为，去中心化科学（DeSci）提供了一种改变游戏规则的模式。通过利用分散的研究网络，初创企业可以打破传统模式，更快地获得全球合作。尽早建立一支全球团队对于想要驾驭国际市场的企业来说至关重要。

全球市场趋势（如人工智能、金融科技、电商、去中心化科学/DeSci）如何影响你们在越南的决策和战略规划？

全球趋势影响着我们在Genetica所做的一切。人工智能正在推动我们实现精准医疗的使命，而DeSci正在彻底改变我们对研发的看法——使其更加分散、更具协作性。区块链和DeFi影响着我们如何确保基因组数据的安全，而全球电商趋势则推动我们致力于提供更加无缝的数字体验。这些趋势不仅仅是影响因素，更是我们在越南快速发展的科技领域保持敏捷和创新的必要条件。

在越南寻找和留住科技人才的主要挑战是什么？当地的教育体系如何与科技行业的需求保持一致？

主要挑战会是人才流失。最优秀的人才往往难以留在越南——他们会受到国外更高的薪水和更先进的机会的吸引而选择离去。如果我们不积极解决这个问题，越南就有可能在全球科技竞赛中落后。可以看到，越南本土初创企业正努力与国际科技巨头竞争——这不仅在薪酬方面，而体现在如何提供具有挑战性和创新性的工作环境从而把人才留下来层面。

我们需要加大公私合作，让大学和科技公司携手重塑课程，提供真实世界的内容培训。这不仅仅是为了填补教室里的座位，更是为了培养高技能的专业人才，从而满足快速发展的科技环境的需求。

我认为，越南科技的未来取决于人才的培养和留下。如果越南不能缩小这一差距，它将会失去竞争优势。

为了更好地支持越南科技生态，您希望在教育或职业培训方面看到哪些举措或变化？

我希望看到科技公司与大学直接合作，共同制定课程，并通过实习和导师制提供实际经验。

我们还需要关注现有劳动力的技能提升。科技发展日新月异，即使是经验丰富的专业人士也需要在人工智能和网络安全等领域不断学习。此外，创业培训也很关键——我们不仅要教学生如何编程，还要教他们如何创建企业。

最后，让学习变得更加灵活。在线、按需平台可以使教育更加触手可及，让任何人在任何地方都能获得技术技能。如果我们做出这些改变，我们就能有望真正让越南成为全球科技领导者。

你是如何将可持续发展和社会影响纳入公司业务或投资战略范畴的？这是否已成为越南科技行业的优先事项？

在Genetica，可持续发展和社会影响是我们的核心使命。在越南，数字化转型正在迅速改变社会，我们正在利用人工智能驱动的基因检测来推动这一进步。例如，在疫情期间，我们开发了一些工具来识别有严重并发症遗传风险的人群，帮助确定疫苗分配的优先次序，并使高风险人群能够采取预防措施。这种个性化医疗正在为个人和社会创造长期利益。

虽然可持续发展在越南科技界越来越受到广泛关注，但对许多公司来说，这仍不是首要事项。我相信，那些能在创新和社会责任之间取得平衡的企业将成为真正的领导者。

科技在解决越南的农村发展、医疗健康或教育等社会问题方面能发挥什么作用？

科技在解决越南关键社会问题方面发挥着举足轻重的作用。在医疗健康领域，基因解码等工具可以帮助医生提供个性化治疗，优先考虑高风险患者，同时还有助于疾病预防。在教育领域，数字平台可以将高质量的学习带到农村地区，为所有学生创造公平的竞争环境。归根结底，科技正在推动整个社会的可持续变革，随着我们进一步推动这些解决方案，科技的影响会变得越来越大。

关于Tuan Cao

Tuan Cao博士是LIFE AI的联合创始人兼首席执行官。在加入LIFE AI之前，Tuan Cao博士曾担任Datometry的首席研究科学家并曾在谷歌担任高级职位——在谷歌，他领导了谷歌Adwords报告引擎的全面改革。Tuan Cao博士的学术资历包括康奈尔大学计算机科学博士学位、拥有十多篇同行评审的科学出版物和三项专利。在职业生涯之外，他还是一名狂热的长跑运动员和耐力自行车运动员，这些爱好培育了他在生物技术领域的动力和耐力。