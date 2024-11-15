作为腾势品牌在豪华电动市场的全新力作，腾势Z9凭借优雅之势设计美学、极致豪华的奢适驾舱、全球首个整车智能控制技术平台易三方，与腾势Z9GT形成豪华轿车双旗舰，以科技新豪华实力剑指宝马5系、奥迪A6L、奔驰E级等传统豪华车，开启新能源豪华汽车时代新篇章。

腾势Z9采用“优雅之势”全新设计理念，内外兼修，打造可满足个人愉悦、商务出行、家庭舒享等全场景豪华出行体验。与腾势Z9GT不同，腾势Z9更注重全场景出行和智能化体验，兼具稳重与优雅形态价值，符合现代化精英阶层商务出行需求的同时，也能满足家庭多场景的用车。颠覆传统，以科技之力重塑百万级行政轿车的舒适奢享，在豪华D级车领域树立全新价值标杆。

腾势Z9以优雅为基础，注入流畅动感的线条，前脸设计灵感源自“日冕”，大气而稳重的造型，勾勒出浑然天成的旗舰轿车气质。修长的车身比例、大比例的轮轴设计，尽显豪华车的沉稳与尊贵，让商务、家用都有面儿。相比腾势Z9GT，腾势Z9多了一份内敛和纯粹，注重将沉稳和优雅相结合，是别样的豪华视觉美感。

腾势Z9通过全系 CTB 技术，让空间超越传统D级轿车实现宽敞车内空间的同时，还增添多重豪华细节。而且，腾势Z9首次采用了换挡动作更小、也更优雅、更精致的怀挡设计，配合迎宾模式、智能电动门、Nappa真皮座椅、天然浅黛真木、水晶按键、高定奢亨绒面顶棚、帝瓦雷音响、星环智能氛围灯等9大优雅仪式，带来了比肩迈巴赫的豪华感，无论视觉还是触感都无可挑剔，让豪华触手可及。

“双倍豪华”是腾势Z9内饰最大的亮点之一。腾势Z9配备10向电动调节的后排双浮感舒适座，支持按摩、加热、腿托调节等功能，双桌板、双12.8英寸多媒体屏和7英寸扶手屏、双50W无线快充、弹出式双杯托、双柔光化妆镜、前后智能冷暖双冰箱，以及百万级后排双侧窗电动遮阳帘等8个双重豪华舒享，既满足商务场景下的办公需求，也提供家庭场景下的娱乐享受，让腾势Z9舒适不挑人，豪华不设限。

安全是最大的豪华。搭载易三方技术平台的腾势Z9，整合了全球首创的三电机独立驱动、后轮双电机独立转向等领先技术，为用户提供超灵动、超安全等四大核心体验。在易三方技术的加持下，腾势Z9具备全球领先的低附路面增稳系统，在湿滑、结冰等路面不跑偏，极大提升稳定性。在极端驾驶场景，易三方可帮助车辆灵活应对，140km/h高速爆胎也能稳住车身，以极致安全诠释豪华。

智驾方面，腾势Z9搭载DiPilot300高阶智驾系统，拥有高快领航和城市领航辅助功能，红绿灯起停、不规则车道线识别、障碍绕行等统统不在话下，轻松应对复杂城市道路。同时，腾势Z9搭载全球独一无二的近距代客泊车功能，无论是在雨雪天气，还是携带重物的情况下，用户只需下车，腾势Z9即可自主泊车入库。此外，还有易三方泊车，帮助用户在极限侧方、极限断头路等极限场景中轻松泊入。智舱方面，腾势Z9的全感官座舱深入融合越界座舱DiLink150系统，实现了全场景无死角的智能体验。高阶智驾与全感官融合智舱，开启未来智能出行全新体验。