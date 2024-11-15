快手最近在苹果 App Store 上线了“可灵 AI”独立应用，其由快手自主研发的“可灵大模型”与“可图大模型”驱动，提供视频与图片生成和编辑功能。作为动点科技的 AI App 体验选手，我最近体验了这款 AI 创作工具，那么可灵 AI 是否真的如官方宣传的那般强大，往下看我们的试用体验。

界面与功能

可灵 AI App 目前仅提供两大功能：AI 视频与 AI 图片。App 界面采用极简风格，在首页醒目位置或点击底部加号均可启动相关功能。继续上划还能浏览用户社区创造的短片、素材内容。用户亦可自行发布作品（仅支持通过网页端），互动方式目前仅有点赞。

AI 视频创作时可选择可灵 1.0 或 1.5 版本模型，其中 1.5 模型支持生成 1080p 视频，此模式下仅可使用高品质生成模式，且需要 VIP 资格。视频时长可选 5 秒、10 秒，文生视频的视频比例可在 16:9、9:16、1:1 之间选择。

现阶段每日登录赠送“灵感值”，用于内容生成。开通会员可享受加速生成、去水印、高品质视频生成、视频延长、图片画质增强、视频运镜等权益。

٭注：本次测试使用免费账户，不涉及 VIP 功能。

图片生成

图片生成的效果整体令人满意，在编辑时可选一次性生成 1-9 张照片，这方面灵活性强于即梦 AI、微软 Designer 等 AI 生图工具。

生成图片后可利用已有素材作为垫图进行再次创作，或直接用这张图生成视频。

视频生成

图生视频

我们尝试用《黑神话：悟空》中黄风大圣手持武器，霸气地说 “我来助你”的截图，描述文字如图，但 5 秒视频中并未出现所要求的物品，视频也没有声音。视频中甚至还意外出现了非中字字幕，结尾处黄风大圣的右手动作也出现了 AI 视频中常见的“AI 怪异事件”。

文生视频

第一次尝试，输入“一只小猫在草地上追逐蝴蝶”，生成等待时间超过 1 个半小时。这段视频表现尚可。

第二次描述为“一个人正在月球上弹吉他”，等待时间同样过长。

生成的视频均不包含音频；分享方式目前仅支持保存至本地，若想发布作品还要转移至网页端；App 端还缺少运镜、创意参数调整等高级功能。

总结

经过测试，我们认为如果你想找一款 AI 生成图片、视频的 App，可以完全不用考虑可灵 AI，请寻找其他产品吧，比如上文提到的即梦 AI、微软 Designer 等。

就目前来说，可灵 AI 在图片生成方面的体验要远强于视频生成。视频生成速度（免费账户）达到了让你无法接受的程度。不清楚快手是不是太希望你花钱开会员了，才把普通用户的生成速度故意调慢。