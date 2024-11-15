MAN Engines首次在汉诺威 EnergyDecentral 展会上展示了其在工业领域电力存储方面的最新研发成果。此次展会的重点将是创新型 MAN BatteryPack，它在质量和坚固性方面树立了新标准，因此尤其可以在移动应用中发挥其优势。MAN 电池组基于最先进的镍锰钴电池（即 NMC 电池），是锂离子电池的一种变体。这种先进的电池解决方案的特点是注重电池化学性质、充电周期、机械强度、抗震性和使用寿命。

“我们看到 MAN BatteryPacks 应用于移动充电解决方案中，这些解决方案承受着高负荷，同时必须满足各种不同的操作条件。与其他电池化学相比，NMC 电池化学具有高能量密度，这对于移动应用至关重要，”MAN 发动机销售主管 Reiner Roessner 说道。得益于 MAN BatteryPack 的模块化设计，客户可以根据不同的能源需求灵活、单独地扩展其储能系统的容量和性能，从而最佳地反映他们的特定需求。

MAN 电池组，也称为电池系统，通常由多个电池模块组成，这些电池模块在外壳内排列成两到四层。每个模块都包含许多电池单元。不同的模块可以以不同的方式排列，以产生不同设计的 MAN 电池组。MAN 电池组可存储 89 kWh 的能量，其中 80 kWh 可供使用。由于有三种不同的形状 – 从近乎正方形到细长形 – 在不同安装空间中提供了广泛的集成选项。目前，最多可以组合六个 MAN 电池组，以实现高达 534 kWh 总容量（480 kWh 净容量）的总系统容量。正在计划扩展到其他电池组以实现更高的容量。

MAN Engines 多年来在为农业和铁路技术、航运和发电等各种应用开发客户定制的柴油和燃气发动机方面积累了丰富的经验，现在这些经验也将转移到电池生产中。MAN Engines 的工程师凭借其深厚的行业知识，优化了现有的发动机和组件，以创造领先的驱动解决方案。凭借这种专业知识，MAN 车辆技术的大规模生产可以为工业客户提供量身定制的电池解决方案。得益于 MAN Truck & Bus 纽伦堡工厂的大规模生产和全球服务网络，客户可以从成熟的流程和优势中受益，例如满足欧洲电池法规的要求。