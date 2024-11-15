动点出海获悉，总部位于马来西亚的机器人初创公司DF Automation & Robotics（DF Auto）已经获得了一笔185万美元的融资。

根据声明，这笔资金由Vynn Capital领投（通过旗下移动和供应链基金），MTDC、Leave a Nest Capital以及部分个人投资者参投。DF Auto表示，将用这笔资金加速期业务增长和扩张。同时，该公司也透露，投资伙伴的战略合作将使DF Auto能够利用其在金融、业务增长和客户网络方面的专业知识来促进公司发展。

DF Auto成立于2012年，致力于为客户（尤其是工业领域）提供自主移动机器人（AMR）及自动导引车（AGV）相关解决方案的设计和制造。目前，DF Auto已拥有包括Zalpha、Zetha、Zamma、Titan、Zoei在内的多个AMR系列产品，且每个型号都针对不同的负载、用途和功能而设计。

在市场表现方面，据介绍，DF Auto已在半导体制造、汽车、电子&电气、食品&饮料、航空航天、医疗健康等领域拥有了众多跨国公司客户，且产品已出口到马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、印尼、越南、印度、爱尔兰和马耳他等全球多个国家和地区。

展望未来，DF Auto援引数据指出，到2029年，全球工业机器人市场将创造114亿美元的收入。而现阶段，小型制造商在22年占据了全球工业机器人市场收入的一半。届时，公司有信心在未来几年内占据一定的市场份额。