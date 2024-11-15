Ceer 是沙特阿拉伯首个电动汽车品牌，是公共投资基金 (PIF) 和富士康的合资企业，目前已与Rimac Technology签署合作协议，为其即将推出的旗舰系列电动汽车提供高性能、全集成的电力驱动系统 (EDS)。

此次合作在克罗地亚里马克举行的签约仪式上正式宣布。

与 Ceer 的此次合作标志着 Rimac 技术业务从限量、高性能应用（包括Rimac Nevera、Pininfarina Battista、Aston Martin Valkyrie 和Koenigsegg Regera）向大型项目进一步发展。

今年早些时候，Rimac Technology 宣布与宝马集团建立长期合作关系，为其乘用车供应高压电池系统，并已签署多项中大型欧洲 OEM 项目协议。此次与 Ceer 的最新合作是 Rimac 在 GCC 的首次合作，代表着 Rimac Technology 产品的又一次大幅扩展，重点关注其电动动力系统和软件产品组合。

Ceer首席执行官 James DeLuca表示：“我们很高兴成为 GCC 中第一家与 Rimac Technology 合作的公司和大型项目，为 Ceer 旗舰车型配备最先进的高性能电力驱动系统和解决方案。Rimac在设计尖端性能动力系统方面的全球声誉和专业知识与我们与全球行业领导者合作的战略目标完美契合，我们履行承诺，提供世界一流的高性能电动汽车，并彻底改变沙特阿拉伯的汽车行业。”

Rimac 集团创始人 Mate Rimac 表示：“与 Ceer 的合作进一步巩固了 Rimac Technology 的全球电气化雄心。仅今年一年，我们就宣布了多项重要合作，包括与宝马集团和 Ceer 的合作，这将为全球领先的 OEM 生产数以万计的电力驱动系统和电池系统。随着更多激动人心的项目即将启动，我们已经对克罗地亚的生产设施进行了战略性投资，包括 Rimac 园区和支持基础设施，这些设施将很快满负荷运行。”