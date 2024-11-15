腾势N9在本届车展上迎来了公众首秀。作为腾势科技豪华的又一里程碑式作品，腾势N9是一款真正满足科技豪华、可城可野、宜商宜家的全能SUV。由比亚迪全球设计总监沃尔夫冈·艾格领衔设计，腾势N9巧妙地融合了东西方美学，采用自然界中的珍宝颜色为腾势N9上色，诞生了“翠华瑶、玄璟墨、烟晶灰、雪玉莹”等车身新色。其中，瑰丽的“翠华瑶”惊艳亮相展台，以一种充满活力，格调尊贵的色彩美学成为全场焦点。

腾势N9车身长宽高分别为5258x2030x1830mm，轴距 3125mm，以更长的车身、轴距完美诠释了“大有气场，天生高级感”的王者风范。腾势N9的轮廓有一种纵向的建筑感，1比2的侧面比例稳重协调，平衡了车身姿态和车窗视野。“风绘流光”腰线，刚中带柔，恰到好处。拱形前后轮眉搭配22寸极致尺寸的多条幅轮毂，让移动的“家”充满支撑感与力量感。

以“顶天立地”为主题设计的前脸，方正稳固，阳刚之气扑面而来。AGS外置式主动进气格栅，在腾势N9上进行了全新的演绎。全新一代3D LOGO，采用金属+蓝宝石材质+发光效果设计，搭配卓越独特的无侧水切+纯平玻璃设计，用简洁流畅的线条结构提升了车辆的整体美感。腾势N9以感性与理性的传承创新，向全球用户展现腾势汽车对豪华的进阶理解，正式开启大型SUV美学新纪元。