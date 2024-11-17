在本次广州车展上迎来全球首发的传祺S7，不仅是EV+新能源平台的首款量产车型，也是广汽最新设计语言的首款量产车，以及传祺首款高阶智驾车型。

设计方面，传祺S7采用“藏锋于润”全新设计语言，和谐又不失张力。车身整体呈现出高头大马的姿态，拥有1780mm同级最高车身，763mm高同级最大轮胎，以及200mm同级最大离地间隙，赋予传祺S7高视阔步的独特气场。侧面设计是传祺S7的一大亮点，通过“三横三竖”的设计手法，共同勾勒出车身侧面的立体轮廓与澎湃动感，被网友评为“超美侧颜”。

色彩上，传祺S7汲取了有代表性地貌和探索意义的中国大陆四极灵感，推出了曙光铜、雨林绿等独特的车身颜色，满载探索意味。传祺S7的AI情绪大灯也令人眼前一亮，其设计在千篇一律的封闭式前脸中独树一帜。大灯采用2248颗智慧灯珠，可预设多种情绪灯语，用户还能自定义新表情包，极具科技感与辨识度。此外，2.618米的天际线灯带采用业内顶尖的3300吨双色注塑一体成型技术，细节精致，流光溢彩，为用户带来绝佳视觉效果。

除了超高颜值，传祺S7更将智能拉满，搭载广汽自研L2++国内顶尖端到端无图智驾系统，无需地图也能实现智能驾驶，高速零接管、城区放心用。AI智能座舱则融入AI大模型，四音区听懂每位家人的需求，传祺S7还配备了智能四驱系统，应对复杂地形游刃有余，智能配置满级。