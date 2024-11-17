比亚迪在广州车展首次公布旗下最新中大型旗舰MPV【夏】的内饰。作为比亚迪王朝网的全新车型，夏定位30万级豪华MPV，基于第五代DM技术打造，并采用全新一代内饰设计语言。新车将于2025年一季度正式上市。

夏前排、二排采用Nappa真皮超柔云感真皮座椅，并提供通风、加热、腰撑、记忆功能和迎宾模式，中排座椅还支持四向电动调节、腿托以及小桌板功能，无论通勤、旅途还是商务接待，都能享受到“前排头等舱、中排大沙发”的舒适体验。

智能配置方面，夏搭载DiLink 150智能座舱，采用BYD 9000定制AI芯片，支持中控屏、副驾屏、中央吸顶屏三屏影音联动，以及手柄游戏、AR眼镜等应用，更有智能交互场景模式、多车智能语音畅联、手机NFC车钥匙等多种功能。

夏首搭自研“迪声”28扬音响系统，支持全景声，搭配后排吸顶观影屏，带来更加豪华的视听享受。前、中排座椅配备Hi-Fi音乐头枕，不仅营造高品质近场音乐听感，更带来各个驾乘位互不干扰的听音体验。

此外，夏还配备了AR投影侧滑门和尾门功能：在锁车状态下，靠近侧滑门或尾门，AR投影自动开启，用脚轻踏闪光图标，即可“隔空开门”，为用户带来全面革新的便捷用车体验，也让生活更有仪式感。

辅助驾驶方面，夏将全系标配“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统-DiPilot 100，包含5个毫米波雷达，12个超声波雷达、14个高清摄像头在内的31个高精度传感器。基于此，夏提供包括高快领航、智能泊车、紧急制动等多项驾驶辅助功能，全面提升车辆在高速和快速路、城市道路、停车场等多场景下的驾驶安全性与便利性。