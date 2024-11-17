新车采用了现代汽车全新设计语言“Art of Steel(钢之韵)”，拥有独特的设计元素和超过650公里的续航里程。

INITIUM概念车不仅外观设计独特，还兼顾了消费者都市和户外的多种用车需求。车顶行李架设计坚固，同时配备21英寸低风阻轮毂和低滚阻轮胎，以减少阻力。安全性能方面，该车型配备了前多骨架结构和侧车身增强结构，并配备了九个安全气囊。

INITIUM概念车的核心亮点在于其大容量氢燃料电池系统，该系统不仅增加了输出功率，还增强了电池容量，电机输出功率达到150kW。更值得一提的是，该系统在不排放任何污染物的情况下提供电力，并通过“车载供电”功能（V2L）为家用电器和个人设备供电，可直连220伏家用插座，实现移动电站的功能。

得益于现代汽车氢能技术的不断发展，INITIUM概念车具备技术先进性、安全先进性、续航先进性三大领先优势。INITIUM概念车增加了氢燃料电池输出功率，驱动电机最大功率可达150kW，具备出色加速能力和平稳超车能力。车身采用了前多骨架结构、侧车身增强结构，车内配备9个安全气囊，安全性达到世界级领先标准。同时，INITIUM概念车增强的电池容量，并搭载低风阻轮毂和低滚阻轮胎以减少阻力，带来续航里程超过650公里的领先体验。

2025年上半年，现代汽车还将基于INITIUM概念车推出全新量产氢燃料电池乘用车，进一步夯实现代汽车氢能技术领先地位。