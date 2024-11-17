Taycan车型系列从未如此广泛：拥有三种车身型号、全轮驱动和后轮驱动以及从 300 千瓦到 760 千瓦的各种功率级别的保时捷 E-Performance 电机，现在总共有 16 个版本。

Taycan 4 运动型轿车、新版 Taycan GTS 和 Taycan GTS Sport Turismo 刚刚加入。这三个新选项完善了 Taycan 产品组合，现在可以订购，预计 2025 年初在经销商处开始供货。所有 Taycan 车型都有新的外观颜色可供选择。在 Legends 类别中，Slate Grey Neo 和 Pale Blue Metallic 完善了该系列，而 Purple Sky Metallic 已添加到 Dreams 类别中。

这三款新车型自然具备保时捷年初更新 Taycan 时在设计、技术和设备方面的诸多改进。这款电动跑车几乎在各个方面都超越了其前身。新车型动力更强、续航里程更长、加速更快、充电时间更短，并且稳定性更高。所有 Taycan 版本都具有更广泛的标准设备列表，并配备最新一代保时捷驾驶体验。

性能和效率的同步提升得益于以下几个因素：先进的动力系统，所有车型均配备新型后轴电机，功率比前代车型高出 80 kW；改进的脉冲逆变器，软件经过优化；电池更强大；热管理经过改进；新一代热泵；改进的回收和全轮驱动策略。例如，在 800 伏直流充电站，充电功率最高可达 320 kW。高速减速时的最大回收能力已提高至 400 kW。