科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.11.11-2024.11.17）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着时间的指针不断拨向今年的尾声，对菲律宾来说，当地科创生态显然也收获了一段足够高光的时刻。

根据Gobi-Core Philippine Fund携手阿里云及Eskwelabs近期联合发布的一份报告指出，今年至今，菲律宾科创生态的融资额已经达到超10亿美元，较23年增长了389%。同时，在此期间，其总融资笔数仅增加了14%——这意味着，菲律宾的融资轮次正在转向更大规模的成长期阶段（或者说，资本正在把更多目光投向那些正在或者已经走过“新手期”的初创公司）。

作为这一转变的动力，在不断向当地加码的外国投资者以及当地政府针对科创生态的积极扶持举措之外，在更大的层面上，该地区高速发展的数字经济也是不可忽视的一大推力。

在不久前发布的《2024东南亚数字经济报告》中，报告指出，今年，菲律宾数字经济GMV规模有望达到310亿美元，较上年实现20%的增幅。对比之下，在东盟六国（印尼、新加坡、泰国、越南、菲律宾、马来西亚）中，菲律宾也成为了今年数字经济GMV提升比例最大的国家——其余分别为泰国（19%，至460亿美元）、越南（16%，至360亿美元）、马来西亚（16%，至310亿美元）、印尼（13%，至900亿美元）以及新加坡（13%，至290亿美元）。

在原因层面，报告称，一方面，菲律宾的数字经济主要是受到国内强劲消费趋势、服务业进一步发展以及海外劳工汇款增加所推动，另一方面，当地稳定的通货膨胀和不断下降的失业率将进一步刺激私人消费，继而促进了数字服务需求的增长。

展望未来，随着菲律宾科创领域中各方参与者的继续加码以及当地科创生态的进一步完善，这里也有望引起更多外界目光的关注。而在此之前，回顾当下即将过去的2024，这其中所折射的也一定会是一段为菲律宾所独有的剧本。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

Canalys：2024 Q3 东南亚智能手机市场同比增长 15%，OPPO 首次领跑：Canalys 今日发布报告，2024 年第三季度，东南亚智能手机市场同比增长 15%，达到 2500 万台。OPPO 以 510 万部的出货量和 21% 的市场份额领跑东南亚智能手机市场，这主要得益于其重塑入门级机型 A3x 和 A3。

近四倍融资额增长下，菲律宾科创生态在24年加速前进：报告指出，今年至今，菲律宾科创生态的融资额已经达到超10亿美元，较23年增长了389%。同时，在融资笔数层面，今年的融资总数“仅”比去年增加了14%。而从这一显著差异出发，报告称，菲律宾的融资轮次正在转向更大规模的成长期阶段。

如不注册，Shein和Temu或将在越南被禁：动点出海综合外媒报道获悉，日前，越南当局表示，时尚零售电商Shein及电商平台Temu需在本月底前向该国商务部完成业务注册，否则，将在当地封锁二者的互联网域名及应用。

越南贸易部副部长Nguyen Hoang Long称，在上周末的政府会议上，该部已与Shein和Temu就许可事宜进行了沟通。

报告：东盟六国B2C电商出口收入有望在28年达到超300亿美元：据亚马逊全球开店（Amazon Global Selling）日前发布的一份报告指出，到2028年，东盟六国（新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼、菲律宾）的B2C电商出口收入预计将达到304亿美元。

报告称，如果按照当前阶段的电商采用程度和出口规模统计，自23年开始，六国将以10%的复合年增长率增长，而这将高于未来五年内的全球电商市场的增速。

文远知行在新加坡连获两款自动驾驶环卫产品许可证：自动驾驶科技公司文远知于 11 月 14 日宣布，旗下自动驾驶环卫车 S6 获得新加坡陆路交通管理局 Milestone 1 无人驾驶车辆第一级别公共道路许可证，旗下无人扫路机 S1 获得 T1 Assessment 无人驾驶车辆第一级别公共路径许可证，标志着两款自动驾驶环卫产品经过测试后可在许可的公开道路和公共路径开展试范运营。

投融资

机器人初创公司DF Auto获得185万美元融资：DF Auto成立于2012年，致力于为客户（尤其是工业领域）提供自主移动机器人（AMR）及自动导引车（AGV）相关解决方案的设计和制造。目前，DF Auto已拥有包括Zalpha、Zetha、Zamma、Titan、Zoei在内的多个AMR系列产品，且每个型号都针对不同的负载、用途和功能而设计。

访谈

投资越南｜创业家Tuan Cao：越南要成为新兴技术的全球领导者，而不只是地区参与者：在本期《投资越南》访谈中，基因检测初创公司Genetica联合创始人兼生物科技初创公司LIFE AI创始人Tuan Cao博士深入同记者深刻探讨了越南快速发展的科技生态系统。

在他看来，越南科技生态充满活力，潜力巨大。同时，越南也正在努力追求创新，其在全球创新指数排名中不断攀升，并在人工智能、区块链和数字化转型等领域取得了显著进步。而包括LIFE AI 在内，越来越多的越南科技初创企业也正在直面全球挑战。

活动

《出海时刻》深圳论坛圆满落幕，AI出海洞悉全球战略布局：不久前，AI 出海系列论坛在杭州引起巨大反响，11月8日，“AI出海——跨越边界的创新”又来到深圳前海。深圳，这座被誉为“中国硅谷”的城市，不仅孕育了华为、腾讯等科技巨头，更是AI技术扬帆出海的桥头堡。本次AI 出海论坛由动点科技和BEYOND Expo联合主办，极新协办，并得到北大汇丰创新创业中心，可持续发展青年委员会的鼎力支持。