广州车展上，仰望U7发布PHEV、EV双旗舰版本，同步开启预售，意向金2万元，并提供舒享预售礼遇。作为一款划时代旗舰轿车，仰望U7结合用户对车辆功能的全新期待，不拘泥于传统旗舰的造型框架，实现整车造型与内外功能的和谐统一。同时，仰望U7全球首搭全数字底盘，开创车辆全算法控制，可以实现人无我有的驾乘安全，为用户带来前所未有的平稳和舒适感。

仰望U7整车马力高达1300匹，0-100km/h加速仅需2.9s。在120km/h时速的测试标准下，仰望U7风阻系数仅为0.195，为全球量产车最低。此外，仰望U7连续零百弹射测试，可实现连续弹射77次，零百成绩都维持在3秒内，且性能毫无衰减。但77次并不是U7的极限，只是仰望U7三电技术与热管理系统强大实力的体现。

仰望U7配备仰望专属高性能刀片电池，采用新型内部结构及材料应用和双直冷板散热设计创新技术，峰值放电电流近1700A。仰望U7 EV版标配双枪直流快充，最大充电功率可达500kW。并且不挑桩，符合充电国标协议即可实现超快速高效率充电。仰望U7 EV版CLTC续航里程可达720公里。

为了满足用户多元化的需求，仰望推出U7 PHEV版，搭载了全新自研高性能发动机。作为高度集成化的补能装置，U7 PHEV版发动机不仅具备优异的热效率和发电功率，也具备极致的平顺体验和隔绝振动。仰望U7 PHEV版综合续航里程达到1000公里，并且平稳性、静谧性和U7EV版一样优秀。

此外，仰望U7冲得快，也刹得住。强劲的易四方电制动搭配380mm超大尺寸碳陶制动盘，可实现33m级的制动距离。100ms级电驱动信号，带来毫秒级反应进度，制动更快，也更安全。仰望U7座舱坚持稳重、尊贵的经典豪华元素，同时融入新能源时代用户对智能科技功能的需求，为用户打造了独属于仰望的旗舰豪华新体验。目前，仰望U7已正式开启预售。12月开始，仰望U7展车将陆续到店，届时可到全国的仰望中心和仰望展厅进行体验，感受划时代旗舰轿车的独特魅力。

仰望U7搭载了颠覆性技术易四方和革命性技术云辇-Z。与此同时，在易四方和云辇-Z两大核心技术的基础上，以自研的底层控制软件为支撑，仰望构建全数字底盘，实现仰望U7整车全算法控制。

仰望U7全数字底盘采用了集中式动力向分布式动力的创新，机械传递向电信号传递的创新。比亚迪自研的底层控制软件，实现了对易四方、云辇-Z 两大技术的全面贯通和集成控制。通过传感器感知信息，智算中心决策，电机执行指令，实现了三向六自由度车身姿态全数字化调节，有效地缩短感知—决策—执行的路径，实现全数字化控制。

全数字底盘赋予了仰望U7极致安全和极致平稳。通过易四方技术，车辆可实现对四轮扭矩的独立毫秒级调整，在爆胎等突发状况时，迅速响应，稳定姿态，防止失控。云辇-Z具备超强的主动控制能力，调节速度快至5毫秒，为用户带来超越磁悬浮的乘坐舒适性。此外，仰望U7的全数字底盘是可持续进化的，新功能、新体验可不断OTA上车，实现个性化的调整。