东风日产在广州车展上发布了全新 N7 电动轿车。该车预计将于 2025 年上半年在中国上市销售。

N7 是东风日产全新模块化架构的首款车型，专为电动汽车设计。该车型在中国开发和生产，旨在为全球最大汽车市场的消费者带来无压力的驾驶体验、卓越的舒适度和一系列智能技术。这款时尚的 N7 EV 轿车于 4 月在北京车展上通过“日产 Epoch 概念车”进行了预展，专为希望通过最新技术提升生活方式的都市进取者而设计。这款中大型轿车体现了日产标志性的 V-Motion 设计特征，展现了流畅而未来感的外观。N7 长 4,930 毫米，宽 1,895 毫米，高 1,487 毫米，轴距为 2,915 毫米，可提供宽敞的座舱。

外观时尚，内饰同样令人印象深刻且先进。N7 配备由高通骁龙 8295P 处理器驱动的信息娱乐系统，可提供出色的计算能力，带来无缝连接体验。

东风日产将与中国自动驾驶技术领导者 Momenta 合作，为 N7 配备名为“自动驾驶导航”的先进驾驶辅助系统。

N7 在中国开发和生产，将本地知名合作伙伴的汽车智能技术与日产的高品质制造技术相结合，以满足该地区消费者的严格标准。

新款 N7 轿车是日产中期计划“The Arc”在中国推出的首款全新纯电动车型。通过该计划，日产希望加快中国新能源汽车的开发和出口。

更多详细信息将于明年销售开始前公布。