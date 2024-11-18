奥迪Q6L e-tron 是首款基于高级电动平台 (PPE) 生产的本地汽车。A4L 的继任者 A5L 也将展出。在上汽展台，参观者可以看到最近推出的 AUDI E 概念车和姊妹品牌 AUDI，它们都以大写字母书写。这款车型体现了奥迪和上汽专为中国市场联合开发的智能互联电动汽车。奥迪正通过双合作伙伴战略在中国定位自己。奥迪与本土汽车制造商一汽和上汽合作，开发适合中国市场的定制汽车。

一汽奥迪将在其展台上展示两款新车，这两款车均代表了奥迪最新的平台技术。奥迪 Q6L e-tron 将在其上市前不久作为首款基于高级电动平台 (PPE) 的国产汽车亮相。从 12 月底开始，这款车将由奥迪和一汽成立的奥迪一汽新能源汽车公司专门为中国市场生产。为此，该合资企业在长春建立了一个新生产基地，生产全电动奥迪车型。

奥迪 Q6L e-tron 与在英戈尔施塔特生产的国际车型不同，不仅轴距更长，而且还具有众多针对中国市场的设计特点和市场创新。在车展上首次亮相的 Q6L e-tron 的内饰令人印象深刻，其数字体验也是专为中国开发的。总体而言，奥迪 Q6L e-tron 的内饰比以往任何时候都更全面地针对中国客户的需求量身定制。

一汽展台还将展示长期畅销的中国奥迪 A4L 的继任车型，该车型将采用新车型名称：奥迪 A5L 遵循奥迪新的国际命名系统，该系统将电动车型与经典车型的型号区分开来。作为一款内燃机汽车，A5L 基于高级燃烧平台 (PPC)。

A5L 的加长轴距在保持标志性动感比例的同时，显著提升了空间感。前部和后部的个性化设计（例如发光环）确保了独特的外观。与 Q6L e-tron 一样，A5L 的内饰具有令人印象深刻的市场特定选项，例如发光后视镜和高科技解决方案，例如显示和操作概念。