比亚迪成为全球首家达成第1000万辆新能源汽车下线的车企，这既是比亚迪的全新里程碑，也是中国汽车工业发展史上新的里程碑，标志着中国由汽车大国向汽车强国，迈出了坚实一步，中国汽车迎来高质量发展阶段。比亚迪取得第一个500万辆成就，用了整整15年；而第二个500万辆，只用了短短15个月，再次刷新中国汽车的“加速度”，也再次验证了比亚迪坚持新能源路线是对的，坚持技术创新的理念是对的。

据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会统计，10月中国新能源乘用车零售量达119.6万辆，同比增长56.7%，新能源乘用车在国内市场渗透率达52.9%，连续4个月超过50%。

新能源汽车渗透率提升的背后，离不开中国车企的发力。据中国汽车工业协会数据，今年10月，中国品牌乘用车销量为193.1万辆，同比增长30%，该月份中国品牌乘用车销量占有率达到70.1%，较上年同期增加10.4个百分点。

比亚迪“敢”的底气是技术，技术的背后是工程师文化。王传福说：“工程师之魂就是比亚迪之魂。即便我们所有财产，包括厂房、专利、股票全部消失，只要工程师还在，就随时可以东山再起。”

同时，王传福提到比亚迪系统梳理了过去30年的发展过程，并亲自牵头、深度参与撰写了《比亚迪基本纲要》。王传福表示，这部纲要既是比亚迪过去的经验总结、发展的底层逻辑，也是未来的指导纲领。比亚迪内部多年来一直就是这么想、这么讲，也是这么干的。未来，比亚迪还会继续这样干。

为感谢千万用户和近百万员工，在深圳坪山公证处的见证下，比亚迪现场抽取90位“超级锦鲤”送出新车使用权。

此外，王传福宣布比亚迪设立30亿慈善基金计划，聚焦教育慈善，在全国多所高校设立奖学金，并向全国中职以上的院校、博物馆和科技馆捐赠新能源解剖车作为科普展具，激发学生们对汽车技术和工业智造的兴趣，助力培养更多卓越的工程师。三十而立，感谢同行。在智能化的下半场，比亚迪将投入1000亿元，用于发展人工智能和汽车相结合的智能化技术，实现整车全面智能化进阶，赢得未来的技术话语权。