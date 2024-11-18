据央视军事报道，中国正在研发六足登月机器人。和四足机器人相比，六足机器人的稳定性更强，即使偶尔坏了一条腿也可以继续行走。

六足机器人行走时每次抬三条腿，剩下三条腿能够形成三角形来支撑身体，身体拥有 6 个完全可控的自由度，具备稳定性、平稳性、承载性。

据上海交通大学机械与动力工程学院讲席教授高峰介绍，在未来的月球机器人方面，做了着陆行走一体化的机器人，希望能在航天领域取得质的突破。

该六足机器人来自上海交通大学机械与动力工程学院高峰教授团队。高峰教授表示：“我们做了这个着陆行走一体化的机器人，希望我们在航天领域有一个质的突破。”

该团队在今年 6 月就公布了一款“六条腿”导盲机器人，具有视觉环境感知功能，可自主导航至目的地、动态躲避障碍、识别红绿灯等，已进入实地测试阶段。

高峰教授团队在导盲机器人上集成了听觉、触觉和力觉三种交互方式，实现盲人与导盲六足机器人之间的人机智能感知与顺应性行为。机器人可根据盲人的语音指令，快速响应、准确识别，目前语音识别准确率为 90% 以上，响应速度在 1 秒之内。

机器人可通过语音下发指令，同时实时反馈行走和环境状况等信息，实现双向智能交互。盲杖可实现盲人与机器人之间的力觉交互，向盲人提供牵引力和转向力矩，引导其前进和转向，同时盲人可以推拉盲杖来动态调整机器人的行走速度。

目前机器人最大速度达 3m/s，能够满足盲人慢走、快走、跑步等需求，且六足的独特构型优势确保机器人可以低噪声稳定行走。