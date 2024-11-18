起亚已与DHL Korea签署了一份谅解备忘录，旨在通过起亚的跨车辆平台(PBV) 模型扩大可持续物流生态系统。起亚正在扩大与各种外部合作伙伴的 PBV 相关合作，为其客户提供全面的移动解决方案。

此次合作的首款 PBV 车型为起亚的中型 PBV PV5，将于 2026 年开始生产。随着起亚的大型 PBV 车型 PV7（将于 2027 年发布），车型阵容将进一步扩大。

根据协议，起亚将通过确定针对 DHL 韩国业务优化的规格来开发优化模型，以生产旨在提供特定业务解决方案的 PBV 模型。

从中长期来看，起亚计划继续与 DHL Korea 合作，提供多种与 PBV 相关的解决方案，例如汽车充电和保修服务。与起亚的此次以 PBV 为重点的合作是 DHL Korea 电气化目标的一部分，即为其物流业务部署 100% 电动出行。

此外，起亚还将寻求机会扩大在亚洲和欧洲等各个地区的合作。

起亚执行副总裁兼韩国业务部负责人 Won-Jeong Jeong 表示：“起亚计划通过提供针对 DHL 韩国业务优化的 PBV 车型，并作为积极支持电气化的合作伙伴，利用 PBV 实现可持续的物流运输，来提高客户的业务生产力。”

在 2024 年国际消费电子展 (CES) 上，起亚展示了其 PBV 计划，作为引领交通创新的未来关键业务，并宣布了其目标，即通过推出差异化的 PBV 产品成为未来移动市场的领先公司。

此前，起亚于今年 9 月与日本综合商社富士通签署了销售合同，并宣布计划于 2026 年在日本市场销售 PBV 车型。未来，起亚还将在日本推出 PV7，并继续展示针对市场情况优化的 PBV 使用的各种案例，以满足日本客户的需求。

同样是在9月，在德国汉诺威举办的IAA Transportation 2024展会上，包括PV5在内的起亚PBV概念车型首次在欧洲推出，彰显了起亚成为全球市场PBV先行者的决心。