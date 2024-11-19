我们可以不停争论 iOS 与 Android 的优缺点，但在 Android 生态中你目前肯定无法得到苹果产品般的东西是，一款得体的中端手机。

所谓“得体”，是指可以被热情推荐的东西。而不是“如果这真是你的唯一选择，那也还行”。这就是过去几年我对推荐 iPhone SE 时的保留意见。

试着回想一下 iPhone SE 吧。苹果在 2016 年发布了第一代，在经典设计中放入了 A9 芯片，售价 3288 元，相比之下 iPhone 6s 同期售价为 5288 元。我到现在还保留着一部初代 iPhone SE 用作纪念收藏。

两代之后，iPhone SE 仍是苹果最实惠的 iPhone，目前起售价 3499 元。对于这个价格，你得到了一部构造良好的手机，它具备优良的防尘防水性能，只要光线足够好，摄像头也不错，还有无线充电功能。乍一看还过得去，但你必须忍受的一些问题使它很难被推荐。

屏幕狭小，LCD 面板已经过时，边框巨大。基础配置只有 64GB 存储空间，摄像头图像质量在低光环境下会令你崩溃，因为没有夜景模式。

想象一下在 2024 年卖一部没有夜景拍摄模式的手机？

而在 2020 年，这些妥协或许还可以接受，特别是考虑到第二代 SE 起售价 3299 元。但是当第三代 SE 于 2022 年发布时，价格上涨且相对较少的实质性更新，让人感觉它严重落后于时代。

从那时起，中端 Android 手机变得越来越好。比方说在海外市场，Google Pixel 8A 售价 499 美元（约人民币 3600 元），它具备与 2022 年款 iPhone SE 相同的 IP67 防尘防水等级，外加 OLED 屏幕、出色的摄像头、128GB 存储空间。国内市场有Redmi K50 Pro，配备 6.67 英寸 2K 三星屏幕，支持 120W 快充，后置 1 亿像素主摄，2999 元起；华为 nova 10 则搭载 6.78 英寸 OLED 屏幕，支持 100W 快充，后置 5000 万像素 RYYB 超感知镜头，2699 元起。

不过希望还是有的——有关 2025 年第四代 iPhone SE 的传闻看起来很有希望。它可能会配备 OLED 屏幕、现代设计且边框更窄，以及足够的处理能力和 RAM（运行内存）来确保可以用上“苹果牌 AI” Apple Intelligence 功能。考虑到基础存储容量的提升——拜托，你在 2025 年可不能卖一部只有 64GB 存储空间的手机吧——即使价格涨到 3699 元，iPhone SE 看起来也是个不错之选。

说实话，苹果可以从 iPhone 16 中砍掉很多不必要的部分，打造一款仍能向你提供期望 iPhone 功能的中端手机。苹果可能会去掉操作按钮、相机控制和灵动岛。新 iPhone SE 可能还会坚持使用单后置镜头。有些消费者根本不在乎那些新加入的花哨功能，或者到手新鲜劲一过就再也想不起来使用。

最让我希望苹果会真正给我们一款值得等待的 iPhone SE 的原因，是新款 Mac mini。苹果通过采用现代 MacBook 的核心部件，并去掉屏幕、键盘、触控板、电池和扬声器，使 Mac mini 成为一款极具吸引力、功能强大且价格非常实惠的电脑主机。这可谓“应有尽有，无需他求”的完美定义。

全新 Mac mini 起售价为 4499 元，这一次，苹果升级了基础配置，包括 16GB 运行内存。苹果终于重新设计了外壳，使其变得更小巧。

对比过去的 iPhone 系列，苹果从没按照最新款 Mac mini 的制作理念来实现。真心希望苹果会在 2025 年将类似理念应用于 iPhone SE，打造出一部采用全新外观设计、配置基本够用、价格实惠的手机。

题图：动点科技 by Steven