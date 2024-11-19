戴姆勒客车公司推出了其首款电池电动城际客车梅赛德斯-奔驰 eIntouro，这是一辆接近量产的原型车。通过这种方式，该制造商正在实现城市和农村地区之间当地公共交通的电气化。该车辆的续航里程可达 500 公里，因此与电动城市公交车相比，它更适合更长的距离和更高的平均速度行驶——例如在乡村道路上。

eIntouro 配备了与梅赛德斯-奔驰 eActros 600长途卡车相同的电池技术，即 LFP（磷酸铁锂）电池。这是戴姆勒客车公司与母公司戴姆勒卡车公司共同推行的零部件共享战略的一部分。这家客车制造商旨在通过这种方式继续增强盈利能力。

客户可以从 2025 年初开始订购新型电动城际客车，该量产车计划于 2025 年 10 月在布鲁塞尔的“Busworld”贸易博览会上全球首发。首批客户交付计划于 2026 年开始。该公司今天在柏林以电动汽车为主题的为期数天的“戴姆勒巴士电动汽车日”上宣布了这一消息。

eIntouro 可选配一个或两个电池组，每个电池组的标称容量为 207 kWh。因此，除了传统的城际路线外，这款新巴士还可用于短途旅行、往返交通、游览或校车服务。两个电池可在 90 分钟内充满电，充电功率高达 300 kW；仅使用一个电池组，甚至只需 70 分钟即可实现。此外，使用 LFP 技术，可利用超过 95% 的安装容量。eIntouro 中的电池使用寿命长达 15 年，具体取决于各自的应用。

梅赛德斯-奔驰 eIntouro 有两种车型。该车长度在 12.18 米至 13.09 米之间，座位数为 50 至最多 63 个，与传统动力车型一样宽敞。这使得该车能够取代柴油动力城际客车。

戴姆勒客车公司还推出了一种新的电子架构 eIntouro。这将首次实现无需前往维修厂即可通过无线 (OTA) 方式更新客车软件。这可以减少维修厂访问次数并提高车辆可用性。该制造商的愿景是将该技术应用于未来所有客车/旅游客车车型。从今天起，戴姆勒客车公司将成为欧洲第一家能够提供该技术的客车/旅游客车制造商。

此外，戴姆勒客车公司还展示了进一步的创新：从 2026 年起，所有 eCitaro 车型都将配备能量密度更高的新型“NMC4”（镍锰钴）电池组。此外，客户现在还可以使用新的运行模式，仅使用氢气驱动梅赛德斯-奔驰 eCitaro 燃料电池城市客车。因此，该车辆可以完全独立于任何电动充电基础设施使用。戴姆勒客车公司也看到了对交钥匙车库改造的高需求：仅在 2024 年，该公司就与其全资子公司戴姆勒巴士解决方案有限公司的专家一起获得了约 20 个新项目。