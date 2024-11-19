一个硬派的车身，里面装着一个柔软的内心，这或许是方程豹豹 8 的另外一种解读。

当然，我们不可否认，方程豹豹 8 给人的就是一个硬汉的感觉，在越野能力上也有其能力所在，但为了定义智能硬派越野新标准，你就必须在智能上下功夫。在SUV新能源车这个领域，定价在30-40 万之间的市场已经有了理想 L9和问界 M9两款卖的不错的车型，那么方程豹豹 8 的出现，显然又给了用户多一个选择。而 6/7 座的布局，甚至还能满足家庭用户的场景需求。

先来看下智能座舱部分。用户进入到座舱里面，会感觉到内饰的一些家用的气息，“未来星舰美学”的设计体现在多个方面。采用了圆形四幅方向盘，左右都有多功能物理按键，用料和工艺给人一种高级的感觉，如果你选择偏暖的色系，就是这套野麦黄风格，晚上灯光开启会有一种温馨感，还融入波轮滚动的控制键。车顶以及A柱内饰面有一些麂皮风格，触感比较柔软。

中控下方中间部位是换挡杆，配置了多个物理功能按键，这套升降档杆和水晶按键风格沿袭了家族式设计语言，可以快速切换到相应的功能。换挡杆前方是两个无线充电的手机位置，然后是空调孔。空调孔的外框风格和方程豹的设计语言类似，硬朗的曲线，加入方程豹的标识和蓝色背光，投射出一种星舰的能量。

整个前舱部分，可以看到三个液晶屏幕，展现出科技和智能特性，应用了DiLink 150系统，并搭载BYD 9000芯片。实木透光饰板和电镀透光氛围灯营造出智驾的科技感，左右车门可以看到帝瓦雷音响，全车的音乐体验比较到位。

在方程豹豹 8 上，融入了 AI智能语音大模型，可以对车辆进行多种互动和控制，AI智能影像系统可运用感知系统+AI能力进行舱内物品识别、舱内成员识别、前车识别、交通标志识别与沿途风光识别，AI算力20 TOPS。还具备红外夜视系统，在遇到大雾天或者一些极端天气时，可以保障安全。

方程豹豹 8 是全球首款同时支持安卓、Harmony0S与苹果i0S三系统手机NFC车钥匙的车型，支持超600款主流机型，也是全球首款同时支持苹果i0S、HarmonyOS双系统手机UWB车钥匙的车型，无感解锁进入，华为手机常用应用可直接流转至豹8车机轻松实现应用和服务延展。中控大屏幕底部也直接有相应UI按键调用相关互联功能进行使用。

豹8作为全球首款搭载华为智驾技术的硬派越野车型，采用了华为乾崑智驾ADS 3.0系统，为用户提供全面、高效的智能驾驶体验。该系统具备“车位到车位”的全场景贯通能力，能够自主应对闸机、环岛、窄道掉头等复杂驾驶情境，并支持离车泊入、泊车代驾、远程挪车等多种智能泊车功能，极大提升了日常出行的便捷性和安全性。

依托华为乾崑ADS 3.0系统，豹8还实现了业界首创的全向防碰撞能力，确保车辆在多方位的行驶场景中避免碰撞。其配备3颗激光雷达，确保驾驶的安全性和智能化水平。根据比亚迪的规划，豹8的城市智能领航辅助功能将通过OTA升级，于明年第一季度上线。

在副驾位置，同样配置了一个12.3 寸的副驾娱乐屏幕，可以直接触控，点播相应的娱乐文件尽心欣赏。同样的，后排也有多功能调节屏+便捷交互按键。而在高配车型上，副驾具备14向电动调节腰托/记忆/迎宾/加热/通风座椅SPA级十点按摩腿托/电动侧翼，这显然也能带来一些都市用户的青睐。

作为方程豹汽车的旗舰级车型，豹8采用了三排座椅布局设计，有6/7座两种布局可选。方程豹豹8车身长宽高分别为5195/1994/1875（含车顶行李架1905）mm，轴距为2920mm。打开后车门，星舰钥匙在第二排座椅折叠放倒一侧之后，可以看到星舰钥匙风格的门板扶手，会打开较大的上车位置，轻松进入第三排空间。

豹8的七座版后排为一体式设计，拥有副驾放倒与后排无缝衔接的“妙享座椅”功能，让后排的乘坐体验更为丰富。另外，七座版也将拥有多种座椅组合方式，可以让豹8的空间使用更加灵活多变。当然，这样的设计也为家庭用户带来了便利性，使用场景上兼顾了老人和小孩。

在智能技术日益受到消费者青睐的背景下，比亚迪正加速向智能驾驶领域发展，尽管其高阶智能驾驶技术尚未完全自主研发并落地。为了迅速满足市场需求，比亚迪选择与成熟的供应商合作，迅速在其硬派越野车型上集成智能驾驶功能。这种“硬派车身，柔软内心”的设计理念，或许可以视为方程豹豹 8 的另一种诠释。

不可否认的是，方程豹豹 8 给人一种硬汉的印象，其越野能力也不容小觑。然而，要想在智能硬派越野车市场中树立新的标准，就必须在智能化方面下功夫。在SUV新能源车领域，价格在30-40万元之间的理想 L9和问界 M9等车型已经取得了不错的销售成绩，因此方程豹豹 8 的推出显然为消费者提供了更多选择。其6/7座的布局设计，甚至能够满足家庭用户的需求。在保持硬派基因的同时，方程豹豹 8 还融入了多种舒适性和高科技配置，使其成为一款既适合城市通勤又具备越野能力的跨界车型。

从另一个角度来看，方程豹豹 8 的推出不仅丰富了市场选择，也反映了比亚迪在智能化转型中的灵活应对策略。通过与华为的合作，比亚迪能够快速响应市场变化，满足消费者对智能驾驶的需求。同时，方程豹豹 8 的设计理念和功能配置，展示了其在传统越野车基础上，向智能化和多功能化发展的努力。这种跨界融合的趋势，可能会吸引更多追求多样化用车体验的消费者，进一步推动品牌的市场竞争力。