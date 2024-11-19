密歇根州官员宣布与以色列无线电动汽车充电公司Electreon和洛杉矶电动汽车制造商Xos建立新的合作。

该合作旨在在该州内引入商用电动汽车无线充电站。

Electreon 的无线充电技术将集成到 Xos Stepvan 中。该示范项目将展示该技术降低商用电动卡车车队总体拥有成本的潜力。此外，该项目还将在底特律的UPS设施安装新的固定无线充电器。这些充电器将实现无线夜间充电，以满足车库的高密度运营需求。

这一里程碑标志着底特律电动公路的拓展，Electreon 于 2023 年 11 月在底特律科克敦街区的密歇根中央创新区部署了无线电动汽车充电基础设施，该基础设施由多个外部项目利益相关者支持，包括 OFME、MDOT、底特律市、密歇根中央铁路、福特汽车公司和 Newlab。这项持续的公私合作努力标志着在可持续车队及其运营采用创新充电解决方案方面取得了重大飞跃。

Electreon、UPS和Xos共同致力于展示一种独特的商业电动汽车充电方法，包括固定和动态无线充电，从而消除运营中断和充电停机时间。该解决方案还可以提供更长的车辆续航能力，而无需昂贵的电网升级或购买更大的汽车电池，从而减轻向电动车队过渡的主要障碍。