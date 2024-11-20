Bose 宣布收购高端高性能音响领导者麦金托什（McIntosh）集团，将“大幅”扩展其产品线，也标志着音频行业格局将迎来重大变化。

McIntosh 集团旗下拥有 McIntosh 和 Sonus faber 等豪华音响品牌，其产品包括顶级放大器、扬声器和黑胶唱机等。

官方表示本次战略收购汇聚了行业先锋，两大品牌拥有超过 175 年的深厚技术专长，以及对精湛工艺和艺术的共同追求，将共同服务全球的音乐爱好者。

Bose 表示将把其领先的音频技术和研发实力注入 McIntosh 的高端产品线，进一步提升产品性能和用户体验。

Bose 在收购后将进一步拓展汽车音响领域，结合 40 余年经验与 McIntosh 在高端音响设计和制造能力，将共同研发颠覆性的车载音响系统。

目前，McIntosh 已为部分 Jeep 车型提供音响系统，而 Bose 的音响系统则广泛应用于雪佛兰、本田、日产、凯迪拉克等众多汽车品牌。

收购完成后，Bose、McIntosh 和 Sonus faber 将继续独立运营，保持各自品牌特色和产品线。Bose 将继续推出其耳机、音箱、回音壁以及车载音响产品；McIntosh 和 Sonus faber 则将继续专注于高端音频产品的研发和生产，包括耳放、扬声器和唱机等。