客户扩展平台HubSpot在近期的一份报告中指出，尽管新加坡在不断关注人工智能（AI）的发展和应用，只有27%的本地组织正式采用了AI技术或AI增强工具来支持员工工作。

不过，HubSpot也表示，尽管当地组织对AI的采用率处于相对较低的水平，就个人层面而言，这一局面有了很大的改观。据悉，有超一半（51%）的新加坡企业领导层有在自身的工作中使用AI。于此，HubSpot称，这意味着，也可能会有更多的公司员工使用这一工具。

此外，HubSpot也强调，大多数企业领导层（82%）对AI在各团队中的应用程度缺乏了解，这而这也引起了他们的担忧。该机构认为，这些因素可能会阻碍新加坡企业充分发挥AI的潜力。

HubSpot相关人士称，虽然AI在改变企业营销、销售和服务客户方式方面具有巨大潜力，但其研究表明，AI战略与现实运营层面之间的持续差距也正在影响企业对AI的使用。而那些能够有效跟踪和衡量AI影响能力的企业领导者更有可能在公司和员工层面发现其实际商业价值。

调查显示，在部署了AI技术之后，在公司层面，88%的员工表示生产力得到了提高、76%的员工认为工作效率有所增加、61%的员工称福利水平有所提升。而在商业角度，AI带来的提升会主要体现在收入增加、客户满意度提高、潜在leads提升以及总成本降低层面。

报告也补充道，当前，如何衡量AI带来的影响仍然是一个严峻挑战。近一半受调查新加坡企业管理人士表示，缺乏成功指标（49%）、缺乏相关人才和技能（48%）、以及AI的使用透明度（45%）是其衡量AI影响时的三大主要障碍。

但与此同时，几乎所有（97%）受调查新加坡企业高层都计划在未来12个月内投资AI工具，且平均投资额约为3.2万新元。并且，90%的商业领袖预计，其组织将会提供更多职位招聘来支持AI的推出和部署。

最后，报告也指出，近九成（89%）的受访者表示，与传统搜索引擎相比，AI聊天模型已经成为其默认搜索功能。对比之下，有近四成领导层称，已经减少使用谷歌或必应等传统搜索引擎来获取信息并转而使用AI。

展望未来，HubSpot指出，AI将会融入到人们对技术的理解和思考中，不再只是一种驱动技术（AI-powered），而“这种情况已经在搜索领域发生···”