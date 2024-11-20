可持续交通解决方案必须秉承创新的理念不断推进，几乎全球所有的科技展每年也会评出具备创新前瞻性的产品，这是对探索未来的一种鼓励。这次让我们来认识萨凡纳艺术设计学院 (SCAD) 的学生设计的两款功能齐全电动概念车。每辆车都可以让用户坐在驾驶座上，体验属于自己的驾驶体验，其功能性设计使其能够在沿海公路上行驶，并能在具有挑战性的越野地形上行驶——旨在吸引和鼓励下一代驾驶者。

“在过去的 12 个月里，SCAD Bees 实现了其他地方的学生梦寐以求的目标：设计和制造了两辆电动汽车——敞篷跑车 Aether 和越野陆上 SUV Tyr，” SCAD总裁兼创始人 Paula Wallace 说道。“我们迫使 SCAD 学生为真实客户创造真实产品，并在实时约束下模拟专业实践，从而将他们培养成专业人士。这些新的电动汽车概念回答了汽车行业的一个基本问题，因为越来越多的年轻人选择完全不开车，而是使用拼车和公共交通。SCAD 的 Aether 和 Tyr 以惊人的方式扭转了这一转变——因为我们做了研究！SCAD 学生吸引了汽车行业的专业人士，以及时尚、奢侈品营销和“边缘技术”或延伸到科幻小说的技术，例如使用眼动追踪和手势控制汽车。我们的两款 SCAD 电动汽车为所有驾驶员展示了驾驶的未来，具有商业吸引力。而且它们很漂亮！”

SCAD 之前已经开发了几种汽车和船舶的概念和原型。但今年的重点是为 Z 世代策划体验——这一群体对驾驶的看法与前几代人不同。初步研究发现，75% 的这一年龄段的人并不期待获得驾照。SCAD 学生开始着手改变这种看法。

“萨凡纳艺术设计学院的工业设计课程创造了其他大学没有的实践学习体验，这些电动汽车的制造就是一个典型的例子，”萨凡纳艺术设计学院工业设计教授 Rafael Corazza Ronchetti 说道。“这对我们的学生来说是一个难得的机会，他们可以经历这个过程，并最终通过设计和制造一辆功能齐全的汽车来提高他们的职业准备。”

该项目强调汇集来自大学顶级学位课程的创新学生人才，包括室内设计、纤维、动态媒体设计、平面设计、用户体验 (UX) 设计以及交互式设计和游戏开发。每辆车的各种构造和元素都反映了所涉及的学科，以及将这些车辆从概念变为现实的 SCAD 学生的创造性智慧。

在萨凡纳开发的 Aether 电动汽车采用了一种新的设计语言，既能吸引 Z 世代人群，又能向过去具有影响力的汽车致敬，包括法拉利 312 F1 和保时捷 917。该车的赛车美学包括敞篷车顶和根据驾驶风格挑选音乐的 AI 伴侣。Aether 完全采用创新的 3D 技术打印而成，该技术结合了用紫外线光固化的丙烯酸凝胶。这项技术是成功以创纪录的速度开发汽车的关键因素，使 Aether 成为有史以来第一款使用该技术制造的汽车。

Tyr 是一款在亚特兰大制造的电动汽车，它唤起了 Z 世代所关注的故事和事业。具有环保意识的 SCAD 学生创造了一款以可持续发展为中心的汽车，并使用了有意为之的颜色、设计和相关功能来增强驾驶员的个人旅程。在最近 对 Z 世代受访者进行的SCADask 调查中，该大学领先的研究部门、燃油效率、环境影响和技术特征都被列为交通运输的首要任务。

“我们打造 Tyr 电动车是为了打造一个可以随用户一起成长的平台，从街道到越野地形环境，”SCAD 亚特兰大设计副主席 Owen Foster 说道。“通过优先考虑自主性、生态责任和尖端技术，Tyr 成为驾驶员家的延伸，提供安全性、可靠性和无与伦比的驾驶体验，并配备可持续内饰、大型丙烯酸屏幕、可调节座椅和小型卡车车厢。”

在当今快速发展的科技时代，电动汽车的设计与制造已成为一个备受关注的领域。随着全球对可持续交通的需求日益增加，学生们在这一领域的学习显得尤为重要。在整个开发过程中，学生不仅仅是被动的知识接受者，他们与受人尊敬的教师和行业导师紧密合作，积极参与到专业技能的学习中。这些技能不仅包括电动汽车的基本构造和功能设计，还涵盖了先进的工程技术、材料科学、环境影响评估等多个方面。这种多学科的交叉学习，使得学生能够全面理解电动汽车的设计与制造过程，从而为他们未来的职业生涯打下坚实的基础。

与许多传统的工业设计课程不同，SCAD（萨凡纳艺术与设计学院）强调应用而非单纯的理论学习。这种教学理念使得学生能够在真实的项目中锻炼自己的技能，获得实践经验。通过参与实际的电动汽车设计项目，学生们不仅能够将课堂上学到的理论知识应用于实践，还能在解决实际问题的过程中，培养创新思维和团队合作能力。这种实践导向的学习方式，使得学生在进入职场时，能够迅速适应行业需求，成为具备竞争力的专业人才。

在可持续交通的设计领域，新生代的力量至关重要。年轻的设计师和工程师们带来了新鲜的视角和创新的思维，他们对环境保护和可持续发展的关注，使得整个交通行业在设计理念和技术应用上不断进步。通过引入新技术，如电池管理系统、智能驾驶技术和可再生能源的应用，年轻一代正在推动电动汽车向更高效、更环保的方向发展。他们的参与不仅仅是对技术的追求，更是对未来交通方式的重新思考。

此外，随着社会对可持续发展的重视，电动汽车的市场需求也在不断增长。学生们在学习过程中，能够接触到最新的行业动态和市场趋势，这为他们的职业发展提供了更多的机会。通过与行业导师的交流，学生们能够获得宝贵的行业见解和职业建议，这些都将帮助他们在未来的职业生涯中做出明智的选择。

总之，电动汽车的设计与制造不仅仅是一个技术问题，更是一个关乎未来可持续发展的重要课题。SCAD通过与行业的紧密合作，为学生提供了一个良好的学习平台，使他们能够在实践中不断成长。新生代的力量将推动整个交通行业向更加美好的明天迈进，学生们的参与将为实现这一目标注入新的活力和创造力。通过不断学习和实践，他们将成为未来交通领域的引领者，为全球的可持续发展贡献自己的力量。