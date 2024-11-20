索尼的串流掌机 PlayStation Portal 在推出后，一直只能借助 PS5 的 Wi-Fi 本地串流功能才能实现远程游玩。而就在不久前，索尼宣布为 PlayStation Portal 提供系统更新，新增 PS5 游戏（暂不支持 PS3 和 PS4 兼容游戏）的云串流 Beta 功能。

索尼表示，要想以 720p 分辨率流畅体验云游戏，用户至少需要 7 Mbps 的网速才行，而 1080p 画质则需要至少 13 Mbps 的网速。

首批支持串流的 PS5 游戏有 120 多款，包括《潜水员戴夫》《对马岛之魂》《漫威蜘蛛侠：迈尔斯・莫拉莱斯》《怪物猎人：崛起》《瑞奇与叮当：时空跳转》等。当然，用户必须订阅 PlayStation Plus Premium 会员才能体验。

PlayStation Plus 的部分功能将无法通过云流式传输到 PlayStation Portal，包括游戏试用版、派对语音聊天、精选游戏的游戏邀请、3D 音频和“游戏内交易”。儿童账户也无法在 Portal 上使用云串流功能。

值得一提的是，该功能暂时不会在中国香港和中国台湾推出，目前已确认会 OTA 的地区包括：