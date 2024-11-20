Stellantis NV今天推出了 STLA Frame 平台，这是一款原生于 BEV 的多能源平台，专为全尺寸车身框架皮卡和 SUV 而设计 – 这是北美和全球部分市场的关键细分市场。

全尺寸卡车和 SUV 车主需要不打折扣的动力和耐用性，并优先考虑能力、实用性和性能。STLA Frame 平台旨在提供一流的续航里程，REEV 续航里程高达 690 英里/1,100 公里，BEV 续航里程高达 500 英里/800 公里，最大牵引能力为 14,000 磅（6,350 千克），有效载荷额定值为 2,700 磅（1,224 千克）。此外，该平台支持高达 24 英寸（610 毫米）的涉水，使其能够应对具有挑战性的环境和各种用例。

STLA Frame 车辆旨在为 Stellantis 全尺寸皮卡、轻型商用车和 SUV 提供支持，最初将提供创新的推进系统，包括完整的 BEV 系统和增程式电动汽车 (REEV) 配置。STLA Frame 未来还可以容纳内燃机、混合动力和氢动力推进系统。

REEV 系统结合了电池、前后电驱动模块 (EDM)、车载发电机和内燃机，使驾驶员能够在不牺牲续航里程的情况下长途拖运或牵引重物。由于发动机与车轮之间没有直接的机械路径，发电机为 EDM 提供动力以推动车辆，并根据需要为电池充电，确保在负载条件下延长续航里程，同时受益于电动发动机的扭矩，将车辆的动力提升到新的高度。

“与STLA Medium和STLA Large一样，STLA Frame 结合了前所未有的续航里程和全新级别的能力和性能，为需要可靠而强大的卡车和 SUV 来运送家人或为​​企业提供动力的客户提供一流的续航里程、有效载荷和牵引力，”Stellantis 首席执行官 Carlos Tavares 表示。“随着全电动汽车和增程式电动汽车技术的推出，我们将为那些可能不愿尝试第一辆电动汽车的买家带来‘不妥协’的解决方案。我们为这一工程奇迹感到自豪，并期待看到它在我们即将推出的 Jeep 和 Ram 产品中成为现实。”

STLA 车架采用先进的高强度钢制成，重量更轻，耐用性和刚性更高。加宽的中央部分容纳电池组，并配有加固的车架导轨，可在发生侧面碰撞时保护电池。全长底盘可减少空气阻力，帮助最大限度延长行驶里程，彰显了 Stellantis 对效率的承诺，同时又不牺牲性能。

该平台专为续航里程高达 500 英里/800 公里的 BEV 车型和续航里程高达 690 英里/1,100 公里的 REEV 车型而设计。它可容纳容量从 159 千瓦时到 200 多千瓦时的液冷电池组。它还经过精心设计，可以适应未来的储能技术，确保未来数年的适应性。

Stellantis 设计和组装的前后 EDM 额定功率高达 250 kW，具有全轮驱动功能，可在 4.4 秒内将车辆从 0 加速至 60 英里/小时。灵活的悬架设计（包括空气悬架）可为各种驾驶条件和负载情况提供优化的驾乘体验。

STLA 框架的关键指标：

– 总长范围：216-234 英寸（5,488-5,941 毫米）

– 总宽范围：81.2-83.6 英寸（2,062-2,124 毫米）

– 轴距范围：123.7-145.3 英寸（3,143-3,690 毫米）

– 离地间隙范围：6.6-10.3 英寸（168-262 毫米）

– 最大轮胎直径：32.8/33 英寸（834/838 毫米）

充电灵活性和双向电源

STLA Frame 支持快速充电。在 BEV 配置中，高达 350 kW 的 800 伏直流快速充电可在短短 10 分钟内增加 100 英里的续航里程，而 REEV 则可在高达 175 kW 的 400 伏直流快速充电下在 10 分钟内增加 50 英里的续航里程。

配备 STLA 框架的车辆具有双向充电功能，允许车辆的电池为另一辆电动汽车充电、在紧急情况下为家庭供电或将电力反馈回电网。

独特的多能源方法

STLA Frame 平台是 Stellantis Dare Forward 2030 战略计划核心的四个全球 BEV 平台之一。继 2023 年 7 月发布 STLA Medium和 2024 年 1 月发布 STLA Large之后，该平台阵容确保 Stellantis 能够根据各种电气化采用场景为客户提供合适的解决方案。所有 Stellantis 全球平台均通过电池化学、EDM、电源逆变器和软件控制的可互换性进行设计和制造，以延长使用寿命。

为了实现其雄心勃勃的目标，Stellantis 计划到 2030 年在电气化领域投资超过 500 亿欧元：到 2030 年，欧洲乘用车 BEV 销量占比达到 100%，美国乘用车和轻型卡车 BEV 销量占比达到 50%。